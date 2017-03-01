Президент Беларуси: мы намерены и в дальнейшем активно работать с родной и дружественной нам Грузией

Новости Беларуси. Белорусский аграрный опыт будет использован в сельском хозяйстве Грузии. Такую возможность обсуждали 1 марта Президент Александр Лукашенко со своим грузинским коллегой.

Напомним, Гиорги Маргвелашвили в Минске – с официальным визитом. К этому времени во Дворце Независимости уже завершились переговоры. Беларусь и Грузия договорились сотрудничать по многим направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономики двух стран дополняют друг друга, что дает преимущества во взаимном наполнении наших рынков. В этом плане обоюдный интерес представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного облуживания.

Надеюсь, что вас заинтересует наш опыт в области сельского хозяйства. Беларусь вложила немало средств в создание эффективной модели сельхозпроизводства, адаптированной к современным реалиям и потребностям мирового рынка. Наши ученые, специалисты и практики могут поделиться накопленными знаниями, оказать грузинским коллегам реальную помощь в развитии аграрного сектора. Работа по перечисленным направлениям уже ведется. Но если мы хотим и дальше развивать наше сотрудничество, следует уделить внимание новым инициативам.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

У нас 50% населения живет на селе. Часть сельского хозяйства в грузинской экономике – 9%. Это очень малый процент. Плюс еще Грузия завозит очень много сельскохозяйственных продуктов. Решения и драматические процессы, которые должны развиваться на селе, были в одно и то же время. Решили и экономическую проблему, и проблему занятости, и социальную проблему развития села. Поэтому хочу вам выразить восхищение теми реформами, которые вы провели по этому направлению. Заинтересованность в том, чтобы реально перенять ваш опыт.

Визит грузинского лидера – ответный. Александр Лукашенко посещал Тбилиси в 2015-м. И, как сегодня отметили оба президента, с того момента отношения двух стран вышли на качественно новый уровень.

Заметно возрос товарооборот. Беларусь, к примеру, экспортирует в эту страну более 300 позиций. В том числе железнодорожные вагоны, грузовики, лекарства, мебель. За это время также существенно увеличился поток наших туристов в Грузию.

Оба лидера сегодня отметили дружественный характер двусторонних отношений, а также положительную динамику экономического сотрудничества.

Среди перспективных направлений – переработка в Беларуси грузинской сельхозпродукции, использование нашего опыта при строительстве спортивных объектов в Грузии. По итогам переговоров президенты двух стран выступили с заявлениями.

Александр Лукашенко:

Несмотря на сложность ситуации в мировой экономике, объемы торговли между нашими странами выросли в 2016 году на 63% и достигли рекордного за последние 5 лет показателя. Совокупный товарооборот с учетом стоимости услуг приблизился к 100-миллионому рубежу. На переговорах с президентом мы отметили, что потенциал наших государств задействован не в полной мере. Обсудили новые направления сотрудничества. Мы намерены и в дальнейшем активно работать с родной и дружественной нам Грузией. Многие, услышав мое сообщение, подумают, что это не совсем большие объемы. Да, небольшие. И потенциал наш гораздо выше этих объемов. Но если сравнить с тем, что буквально несколько лет тому назад вообще ничего не было, то это колоссальное движение вперед для наших республик. Для наших братьев-грузин, которые меня сегодня услышат, я хочу сказать: вы никогда не были для нас чужими. Все, что мы можем делать, – к вашим услугам. Весь наш опыт. Может, мы что-то больше сохранили, больше нам удалось. Технологии, готовые товары, открытие производства в Грузии – по любым направлениям, будь то село, промышленность, сфера услуг – все, что мы можем, мы всегда сделаем для наших братьев, которые сегодня живут в Грузии, для грузинского народа.

Сегодня же во Дворце Независимости было подписано несколько документов – соглашения о воздушном сообщении, а также инвестициях. А завершилась официальная часть традиционной церемонией на аллее у Дворца Независимости. Президент Грузии вместе с Александром Лукашенко посадил дерево.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь