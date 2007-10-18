Президент Беларуси дал интервью японскому информационному агентству "Киодо Цусин"

Беларусь готова активизировать сотрудничество с Японией и приглашает принять участие в строительстве атомной электростанции.

Об этом заявил сегодня глава государства Александр Лукашенко в интервью японскому информационному агентству "Киодо Цусин". По словам главы государства, Япония обладает высочайшими технологиями в этой сфере, и официальный Минск готов сотрудничать, если этого захочет Япония. Напомним, возведение АЭС планируется начать в Беларуси 2010 году.

Агентство "Киодо Цусин" сотрудничает почти со всеми печатными и электронными СМИ Японии, общая аудитория которых превышает 50 миллионов человек. Работает также англоязычная служба новостей, услугами которой пользуются средства массовой информации большинства стран мира. В "Киодо Цусин" трудится около 1000 журналистов и фотографов.

Александр Лукашенко считает, что для развития торгово-экономических отношений с Японией необходима нормативно-правовая база. Президент заявил о необходимости скорейшего создания соответствующих нормативных актов. Потенциал двух государств Александр Лукашенко назвал значительным, несмотря на большое географическое расстояние между Беларусью и Японией. В прошлом году товарооборот между странами составил около 150 млн. долларов.