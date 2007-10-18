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Парламент Турции проголосовал за вторжение в Северный Ирак

18 октября 2007 08:25
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Турецкая армия намерена покончить с боевиками Курдской рабочей партии.

Сорокатысячная группировка турецкой армии проводит широкомасштабную операцию против боевиков в Ираке. Задействованы подразделения спецназа, артиллерия и вертолеты огневой поддержки.
Накануне парламент Турции проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение военных операций в Северном Ираке сроком на один год. Такое решение принято для проведения операций против боевиков сепаратистской Рабочей партии Курдистана. 

Турецкие базы расположены на сопредельной иракской территории. Ирак в свою очередь не раз заявлял, что будет рассматривать вторжение турецкой армии в северные районы страны как посягательство на государственный суверенитет. Это может дестабилизировать политическую ситуацию в стране и даже привести к распаду государства.

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