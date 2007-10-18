Парламент Турции проголосовал за вторжение в Северный Ирак

Турецкая армия намерена покончить с боевиками Курдской рабочей партии.

Сорокатысячная группировка турецкой армии проводит широкомасштабную операцию против боевиков в Ираке. Задействованы подразделения спецназа, артиллерия и вертолеты огневой поддержки.

Накануне парламент Турции проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение военных операций в Северном Ираке сроком на один год. Такое решение принято для проведения операций против боевиков сепаратистской Рабочей партии Курдистана.

Турецкие базы расположены на сопредельной иракской территории. Ирак в свою очередь не раз заявлял, что будет рассматривать вторжение турецкой армии в северные районы страны как посягательство на государственный суверенитет. Это может дестабилизировать политическую ситуацию в стране и даже привести к распаду государства.