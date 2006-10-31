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Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Ставропольского края Российской Федерации

31 октября 2006 11:41
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Губернатор Ставропольского края Российской Федерации Александр Черногоров находится с визитом в Минске.

За восемь месяцев текущего года товарооборот между Беларусью  и Ставропольем  составил более 55 млн. долларов. Это - 34 место среди регионов России. Экспорт из Беларуси составил почти 50 млн. долларов, импорт - 8,5 миллионов. Беларусь поставляет в регион  преимущественно тракторы, а также холодильники, морозильники, газовые плиты и  автомобили.
В нашу страну из края  ввозят овечью шерсть, поставляются газовые, жидкостные и электрические счетчики, а также подсолнечное масло.

Ставропольский край готов закупать белорусскую технику, заявил Александр Черногоров, встречаясь с руководством предприятия "Белкомунмаш". Он отметил, что  Беларусь и Ставрополье имели давние связи, но со временем они были утрачены. Цель нынешнего визита  - эти связи восстановить. Осматривая новые модели белорусских троллейбусов,  губернатор Ставрополья  интересовался не только ценой, но и качеством. В частности, соответствию техники условиям своего региона. В результате было высказано намерение о закупке в Беларуси 200 троллейбусов.

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