Змагары в шоке. Азарёнок и Лазуткин обсудили наказание Протасевича

Григорий Азаренок, СТВ:

Террористическая, экстремистская, мерзкая помойка которая у нас называется ничто и никак. Авторы получили свои законные сроки. Ян Рудик – 19 лет, Путило – 20 лет, они получили это заочно, Протасевич – 8 лет колонии усиленного режима. Мне кажется, для него это было неожиданностью. Весь этот период он прекрасно общался с журналистами, а сегодня чего-то не захотел, расстроился. Змагары в шоке, вот, пошел на сделку со следствием... Так ему скостили лет 15, наверное! А должны были за организацию террористических актов, экстремистскую деятельность и все остальное. Тем не менее скостили еще нормально, они почему-то думали, что вообще ему срок не дадут. А с чего вообще?

Андрей Лазуткин, политолог:

Люди живут в сказочном мире. Если вы обычный вор и что-то украли, но сотрудничаете, следователь вам принесет вафельку в камеру или что-то вкусное, сигареты. Но это все-таки преступление покруче. Ему организовали проживание с девочкой, что он там просил еще. Не в изоляторе он сидел, а сидел в коттедже, пока шло следствие. Это все в рамках закона, но дальше приходится отвечать, поэтому он получил половину от срока, плюс два года. Вам жалко Ромку?

Григорий Азаренок:

Нет.

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