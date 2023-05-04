«Был бы слабым Президент, они бы давно устроили провокацию». Почему Запад осторожно относится к Беларуси?

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Могу сказать, что все, кто делегирован в Молодежный парламент, это настоящие патриоты своей страны. И в случае военных действий, провокаций эти ребята не предадут, будут рядом. И что самое главное, поскольку есть представительство в каждом уголке страны, ребята работают со своим активом, местной властью, они знают, как устроен район, какие там есть ребята. И в случае чего они будут работать напрямую с активом, работать с этими молодыми патриотами. Могу заверить, что абсолютно в каждом уголке страны наш представитель отрабатывает на 100 %. И в случае чего он будет вместе консолидирован с этими молодыми активистами, патриотами, а им по 16, кому-то 18, кому-то 25, 30, кому-то больше 31-го. Но тем не менее они работают с активом, с властью, и все в порядке.

Конечно, пока военное время не наступило, ты об этом сильно не задумываешься. Но все мы прекрасно понимаем, что это не далеко от нас, это рядом. Любая провокация, реагирование на эту провокацию может привести к новой мировой войне. Это и Запад понимает, поэтому они очень аккуратно относятся к Беларуси, потому что знают авторитет нашего Президента, как он жестко среагирует в случае чего-либо. Был бы слабым Президент, они бы давным-давно устроили эту провокацию, блицкриг, и от Беларуси бы уже ничего не осталось, поэтому тут большую роль играет именно авторитет нашего Президента. Любой другой бы человек с этой должностью не имел бы такой авторитет. Тут роль играет авторитет нашего Президента на международной арене, потому что огромное количество лидеров западного «демократического» мира поменялось. А наш Президент создал страну с нуля. И с учетом такого маленького исторического промежутка времени у нас прекрасная, процветающая страна. Конечно, это многим не нравится.

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