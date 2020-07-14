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Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики

14 июля 2020 17:01
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Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 14 июля в Москве подписали три документа в сфере энергетики. Об этом сообщил журналистам белорусский премьер-министр по итогам своего визита в российскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики-1

Реализация крупных совместных проектов, в том числе строительство Белорусской АЭС, сотрудничество в нефтяной сфере. Эти и другие темы стали ключевыми на переговорах премьер-министров Беларуси и России в Москве.  

Роман Головченко на встрече с премьер-министром России: вывод один – не делить, а быть вместе и от этого быть сильнее

Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики-4

Добавим, это первая очная встреча премьеров двух стран после того, как в начале июня, Головченко возглавил правительство Беларуси.  

# Беларусь-Россия # Михаил Мишустин # Роман Головченко # Фотофакт

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