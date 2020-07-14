Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 14 июля в Москве подписали три документа в сфере энергетики. Об этом сообщил журналистам белорусский премьер-министр по итогам своего визита в российскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Реализация крупных совместных проектов, в том числе строительство Белорусской АЭС, сотрудничество в нефтяной сфере. Эти и другие темы стали ключевыми на переговорах премьер-министров Беларуси и России в Москве. Роман Головченко на встрече с премьер-министром России: вывод один – не делить, а быть вместе и от этого быть сильнее