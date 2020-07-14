Роман Головченко на встрече с премьер-министром России: вывод один – не делить, а быть вместе и от этого быть сильнее

Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они станут итогом переговоров 14 июля в Москве.

К слову, это первая очная встреча премьеров двух стран после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство Беларуси.

Стороны сошлись во мнении, что снижение взаимного товарооборота из-за пандемии коронавируса – это не ухудшение отношений между странами. Кризисные явления сейчас наблюдаются в экономиках всего мира. Вот почему в нынешних реалиях как никогда важна сплоченность. Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Новый состав правительства Республики Беларусь сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам. Рассчитываем, что союзнический характер наших отношений позволит находить компромиссы по всем чувствительным для двух сторон вопросам.

Вывод, на мой взгляд, один: в этих условиях надо не делить, а быть вместе и от этого быть сильнее.

Российская Федерация – это ключевой торговый партнер Беларуси. По товарообороту, по нашему расчету, на 22 % за истекший период снизились. Объективная причина – не ухудшение отношений между странами, не какие-то системные проблемы. Это действительно внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились.