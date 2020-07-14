Михаил Мишустин: «Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля»

Новости Беларуси. Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они станут итогом переговоров 14 июля в Москве.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Беларусь для меня братская, по-настоящему родная земля. Вы знаете, что за последнее время по линии правительства Российской Федерации были приняты важнейшие решения, позволившие нам создать условия для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Рассчитываю, что и правительство Беларуси под вашим руководством будет выстраивать работу в самом конструктивном русле.

Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше серьезное достояние совместное, гарантирующее гражданам России и Беларуси широкие экономические и, конечно, гуманитарные права.