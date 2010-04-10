Премьер-министр Польши Дональд Туск провел экстренное заседание Совета министров

В Польше объявлен недельный траур. Согласно Конституции страны обязанности президента будет исполнять спикер Сейма Бронислав Коморовский. Президентские выборы в Польше были запланированы на начало осени этого года, но в виду последних событий нового Президента выберут гораздо раньше - таковы прогнозы специалистов.

Канцелярия Дональда Туска — польского премьера. Именно здесь, сразу после трагической вести, прошло экстренной заседание Кабинета министров. Главные вопросы после минуты молчания: кто будет исполнять обязанности Президента и когда будут выборы главы страны? Голосование было запланировано на начало осени этого года, но в виду последних событий нового Президента выберут гораздо раньше — таковы прогнозы специалистов.

Согласно польской Конституции механизм перехода власти предусматривает назначение обязанностей Президента на маршала Сейма — это нижняя палата Парламента. На этом посту находится Бронислав Комаровски, к слову — главный конкурент Качиньского в предвыборной гонке за пост Президента Польши. Опять же согласно Конституции, в течение двух недель исполняющий обязанности польского лидера обязан объявить о дате президентских выборов.

Надо отметить, что в ближайшее время назначений на высокие посты будет много. На борту Ту-154 находилось больше десятка государственных чиновников высшего уровня власти. Будущая политическая судьба страны обсуждается во всех выпусках новостей как мировых СМИ, так и, конечно, польских.

Арек Вежук, репортер телекомпании «TVN-24» (Варшава, Польша):

Выборы были запланированы на осень, сейчас это случится быстрее — в течение полтора-двух месяцев, таков для нас процесс демократии. Кто будет главной персоной в государстве — покажет эти самые выборы. Согласно Конституции, смена власти наступит автоматически. Но мне кажется, партия «Право и справедливость» выставит другого достойного кандидата. Потому что не может быть так, что катастрофа станет причиной того, что кто-то придёт к власти раньше, чем пройдут демократичные выборы.

Первым официальным решением исполняющего обязанности Президента Польши Бронислава Коморовского стало объявление в стране семидневного общенационального траура. Черные ленты начинают появляться везде: рядом с национальными флагами, на автомобилях и на одежде простых жителей.

Люди на улицах:

- Я пришла сюда и, как многие другие, в шоке. Это великая трагедия, потому что элита Беларуси направлялась туда, чтобы почтить память погибших 70 лет назад, а получилась ещё одна трагедия. Сейчас вся Польша скорбит. Это так тяжело.

- Моё сердце разрывается от таких вестей.

Из части варшавского аэропорта, принадлежащей военным властям Польши, этим утром и вылетел самолет ТУ-154, принадлежавший Правительству республики, на борту которого находился Президент с представительной делегацией. Вход на территорию запрещён. Представители польских СМИ и не только дежурят возле ворот в ожидании подробностей.

Остается только добавить, что на информационных лентах появляется достаточно противоречивая информация о военном аэродроме в Смоленской области. Кто-то утверждает, что взлетно-посадочная полоса в аэродроме «Северный» не предназначена в принципе для гражданской авиации, а кто-то говорит о том, что этот аэродром имеет первый класс. Вопросов много. И в них ещё только предстоит разобраться.