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Ахмадинежад: Подписание СНВ-2 ни что иное как маскарад

10 апреля 2010 08:53
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Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад считает подписанный президентом США Бараком Обамой и президентом РФ Дмитрием Медведевым новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-2) "маскарадом". "Подписание договора по СНВ – это маскарад, скрывающий истинные намерения сторон", - заявил иранский лидер.

Данное заявление было сделано на фоне известия о том, что в Иране представлены новые мощные центрифуги для обогащения урана, мощность которых в 6 раз превосходит мощность центрифуг первого поколения. Испытания новинки прошли успешно, планируется, что новые центрифуги будут введены в эксплуатацию к марту 2011г., передает Reuters.

По словам М.Ахмадинежада, новые центрифуги обеспечат функционирование шести атомных электростанций. "Ядерные технологии Ирана уже достигли настолько высокого уровня, что ни одна мировая держава не сможет помешать их дальнейшему развитию и использованию в мирных целях", - отметил глава государства.

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Великобритании отметил, последние шаги Тегерана в очередной раз ставят под сомнение мирный характер его ядерной программы, поскольку пять резолюций Совета Безопасности ООН запрещают использование подобных технологий.

Напомним, на следующей неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будет рассмотрен вопрос о возможности введения новых санкций против Ирана, сообщает РБК.

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