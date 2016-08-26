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Предвыборное яблоко: как в Клецке агитируют людей участвовать в голосовании

26 августа 2016 15:53
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Новости Беларуси. Молодежь Минщины активно участвует в парламентском избирательном марафоне. Необычный способ пригласить жителей на выборы придумали в Клецке.

Молодежные активисты провели акцию, в ходе которой жителей на улице угощали сладкими яблоками. На фрукты с помощью маленьких лент прикрепили флаеры с датой проведения выборов. Кстати, все яблоки – местные, выращенные в Клецком районе.

Вероника Багеша, первый секретарь Клецкого районного комитета горажданского объединения «Белорусский государственный союз молодёжи»:
Яблоко уже стало своеобразным символом БРСМ. Это как плод победы. К нему мы разработали такие специальные флаеры. У нас, в Клецком районе и непосредственно в городе Клецке, люди очень положительно реагируют. И даже некоторым волонтёры яблоки раздают, а некоторые подходят поинтересоваться: «А можно мне? Расскажите, что у вас и как». Очень хорошо люди реагируют на эту акцию.

# Выборы-2019 # Вероника Багеша

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