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«Нерушимое братство»: учение Коллективных миротворческих сил ОДКБ проходит в Беларуси

26 августа 2016 06:44
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Новости Беларуси. Учение Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство» набирает обороты. Командование приняло решение провести операцию по поддержанию мира и готовится к выполнению задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С личным составом подразделений проведены тактико-строевые занятия. Во время них военные несли службу на КПП, досматривали транспорт, вели пешее патрулирование и оказывали первую помощь. Также отработаны вопросы применения беспилотного авиационного комплекса и самолета-разведчика.

Виктор Гулевич, командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ:
В этом году замыслом учения предусматривается, что на территории страны, не входящей в Организацию договора о коллективной безопасности, будет проводиться операция по поддержанию мира. Выполнение данной операции должно обеспечиваться мандатом Организации Объединенных Наций.

# Военные учения # Виктор Гулевич

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