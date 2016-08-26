«Нерушимое братство»: учение Коллективных миротворческих сил ОДКБ проходит в Беларуси

Новости Беларуси. Учение Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство» набирает обороты. Командование приняло решение провести операцию по поддержанию мира и готовится к выполнению задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С личным составом подразделений проведены тактико-строевые занятия. Во время них военные несли службу на КПП, досматривали транспорт, вели пешее патрулирование и оказывали первую помощь. Также отработаны вопросы применения беспилотного авиационного комплекса и самолета-разведчика.

Виктор Гулевич, командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ:

В этом году замыслом учения предусматривается, что на территории страны, не входящей в Организацию договора о коллективной безопасности, будет проводиться операция по поддержанию мира. Выполнение данной операции должно обеспечиваться мандатом Организации Объединенных Наций.