Жалоб стало меньше: Александр Конюк констатирует снижение обращений по линии прокуратуры в ходе избирательной кампании

Новости Беларуси. Количество претендентов на парламентский пост уменьшилось до 498 человек. По последней информации Центризбиркома, 27 человек досрочно снялись с выборов. Таким образом, конкурс в Палату представителей – уже ниже пяти человек на одно депутатское кресло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, изначально регистрацию прошел 521 претендент. Позже четверо обжаловали свой кандидатский статус, трое были зарегистрированы по решению судов и еще один по решению областной комиссии. Ход избирательной кампании отслеживают органы прокуратуры.

И как сообщил сегодня генеральный прокурор страны Александр Конюк, количество поступающих жалоб значительно уменьшилось.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

До выборов – 2 недели. У нас создан штаб. Занимается им заместитель генерального прокурора, который же неоднократно этим занимался. Он знает хорошо тему. Прокуроры на местах тоже создают свои рабочие органы по выборам. Вся ситуация отслеживается, все изучается. И, нужно сказать (я это говорил и главе БДИПЧ), что у нас на этих выборах гораздо меньше жалоб, чем, скажем, в прошлые выборы. Количество жалоб гораздо меньше. Во всяком случае в прокуратуру.