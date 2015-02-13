Председатель Европейского совета: У нас есть надежда на мирное решение, но первые минские соглашения были соблюдены не полностью

Новости Беларуси. Минские договоренности подарили надежду на мир в Украине. Об этом говорят многие мировые СМИ.

Итоги переговоров в Минске обсуждали и в Брюсселе. На саммите Европейского Союза, куда прямиком из Минска отправились Франсуа Олланд и Ангела Меркель, говорили в том числе о дальнейшей судьбе Украины.

Еврокомиссары высказываются довольно осторожно и сдержанно, но экспертное сообщество Старого света все-таки надеется, что на Донбассе восстановится мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федерика Могерини, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности:

Это, безусловно, шаг в правильном направлении, очень важный, даже если это не решит всех украинских проблем. Эти новости очень хорошие. Главное, чтобы сейчас обе конфликтующие стороны в ночь с субботы на воскресенье прекратили огонь.

Дональд Туск, председатель Европейского совета:

У нас еще есть надежда на мирное решение, но первые минские соглашения были соблюдены не полностью. Поэтому мы по-прежнему осторожны, ведь должно пройти время пока слова, изложенные на бумаге, превратятся в реальные дела.

О мире и Минске, которые уже воспринимаются практически как синонимы, в разных странах и 13 февраля говорят и пишут. Журналисты одной из старейших газет Германии, освещающие итоги переговоров в Минске, разбирают на цитаты высказывания Ангелы Меркель.

Репортеры американской «Нью Йорк Таймс» отмечают, что итоги встречи «нормандской четверки» вселяют одновременно надежду, но все же оставляют некоторые сомнения.

На страницах французской газеты «Ле монд» представлены мнения экспертов, которые говорят, что итоги минской встречи все-таки должны принести реальный мир в Украину.

Результаты переговоров в Минске активно обсуждают и обычные граждане. В частности, пристально за ходом саммита в «нормандском формате» следили жители Германии, страны – одной из участниц встречи по урегулированию кризиса в Украине.

Жители Германии:

По телевидению и в прессе очень большое внимание уделяется теме минской встречи. И я доволен тем, как прошли переговоры.

Мы следим за развитием ситуации с большой озабоченностью, потому что мы помним опыт Второй мировой войны и не хотим ее повторения. Беларусь сейчас оказалась в центре событий, такое облегчение, что там достигнуты наконец договоренности.