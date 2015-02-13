Министр иностранных дел Германии: Прошлый опыт предупреждает, что слишком часто раньше обещания были нарушены

Новости Беларуси. С надеждой о мире и спокойствии. Итоги переговоров «нормандской четверки», которые прошли в Минске накануне, по-прежнему в центре внимания мирового сообщества. Лидеры крупнейших государств мира надеются, что принятое соглашение принесет реальные результаты и станет настоящим началом конца украинского конфликта.

Положительно высказались об итогах переговоров в белорусской столице представители Соединенных Штатов, Канады, Мексики, Японии и ряда стран ЕС.

В своих комментариях видные политики крайне осторожны. Говорят, что работать нужно еще очень много, но главный шаг на пути к миру уже сделан.

Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии:

Мы пришли к соглашению. Стороны конфликта взяли на себя ответственность, но прошлый опыт нас предупреждает: слишком часто раньше обещания были нарушены. Мы должны быть уверены, что кроме желания остановить конфликт стороны реально готовы не допустить дальнейшей эскалации, не допускать насилия и гибели людей.

Александр Хуг, заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине:

Специальная миссия ОБСЕ готова взять на себя задачи, которые предусмотрены этим договором, мы готовы поддержать немедленное осуществление этого соглашения, основанного на документах, подписанных в Минске еще в прошлом году.

Результаты переговоров в Минске активно обсуждают и обычные граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Мне кажется, что мир во всем мире – это вообще главное, что может быть и к чему мы должны стремиться.

Я считаю, что наш президент большую роль здесь сыграл. Все-таки он принял здесь всех, переговоры они вели. Я считаю, что Беларусь хорошее участие приняла.

На Украине есть родственники, на Донбассе. Мы бы очень хотели, чтобы скорее наступил мир.

Это сделать не так легко. Но эти соглашения, что подписали, это очень хорошо. Молодцы. Мы как миролюбивая нация, которая натерпелась в войну, я думаю, сделали все, что смогли, чтобы собрали эти переговоры здесь.

Лукашенко молодец, входит в историю. Так что пройдут столетия, а минские соглашения останутся.

Я горжусь, что моя страна помогает урегулировать конфликт в Украине.

Беспрецедентные по своей сложности переговоры «нормандской четверки» по урегулированию кризиса в Украине продолжались в Минске без малого 16 часов.

Их главным итогом стала договоренность о прекращении огня на Донбассе. Это должно произойти с нуля часов 15 февраля. Также предусмотрен отвод всех тяжелых вооружений.

Таким образом будет создана безопасная зона между противоборствующими сторонами. Еще одно свидетельство мирных намерений – освобождение всех заложников в течение 19 дней.

В целом новый документ стал своеобразным развитием прежних минских договоренностей. Но его важным преимуществом является то, что сейчас установлены четкие сроки выполнения всех пунктов, которые в конечном счете должны привести к возвращению юго-востока Украины к нормальной жизни.