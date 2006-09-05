Потенциал СНГ не исчерпан

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает неисчерпанным потенциал Содружества независимых государств и придает большое значение деятельности созданных в рамках СНГ межведомственных советов.

"Нам ни в коем случае нельзя разрушать СНГ, и если мы, главы государств, неэффективно работаем, то профессионалы - министры, железнодорожники, прокуроры, всегда разговаривают на одном языке", - заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с руководителями высших органов финансового контроля государств СНГ.

Руководители высших органов финансового контроля государств-участников Содружества обсуждают сегодня в Минске вопросы контроля за формированием национальных законодательств стран СНГ. Среди них - представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины. Участники встречи обсуждают также вопросы взаимодействия органов финансового контроля с правоохранительными и другими органами. "От того, насколько взаимовыгодно и продуктивно сотрудничество органов финконтроля с ними, зависит социально-экономическое развитие государства", - подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Госконтроля Беларуси Михаил Матусевич.

В ближайшие два дня намечено подписание резолюций о роли высших органов финансового контроля в совершенствовании национального законодательства, а также о взаимодействии высших органов финансового контроля с правоохранительными и другими контролирующими органами в ходе осуществления контрольных мероприятий.

Сессия проходит уже в седьмой раз. В этот раз под председательством Беларуси. В работе сессии приняли участие делегации десяти стран. Беседа была конструктивной и заняла меньше часа. Главным на повестке дня стоял вопрос взаимодействия органов финансового контроля с правоохранительными органами. От их взаимовыгодного и продуктивного сотрудничества зависит социально-экономическое развитие государств.

"Вопросы, вынесенные на обсуждение, безусловно, являются очень важными. Думаю, что обмен опытом в контрольной деятельности будут иметь практическое значение для высших контрольных органов стран. От того, насколько действенно работают контрольные органы, насколько плодотворно они взаимодействуют с другими государственными органами, во многом зависит степень эффективности расходования государственных средств", - отметил первый заместитель председателя комитета госконтроля Республики Беларусь Михаил Матусевич.

За последнее время в нашей стране был выработан новый подход к системе госконтроля. В 2001 году Президентом Беларуси было принято решение о присоединении к госконтролю комитета финансовых расследований. А спустя еще два года был создан департамент финансовой разведки. Они призваны следить за действиями субъектов хозяйствования по "отмыванию" денег и сокрытию доходов от налогового обложения, а также выявлять случаи нелегального бизнеса.

"Так, комитетом госконтроля были изучены операции, связанные с теневым оборотом на рынке республики технического спирта. Мы смогли вывести из нелегальной сферы около 900 тонн спирта для использования водки фальсифицированной. В результате в 2005 году доходы выросли на 1 миллион", - прокомментировал Михаил Матусевич.

Приведенный пример - не единичный. В результате комплексной проверки в 2004 году было установлено преднамеренное доведение до состояния банкротства Минского подшипникового завода. На протяжении двух лет там заключались невыгодные сделки с фирмами, которые хотели завладеть акциями предприятия. Расследовать дело помогли российские органы. По итогам двух дней намечено подписание резолюций о взаимодействии высших органов финансового контроля с правоохранительными и другими контролирующими органами в ходе осуществления контрольных мероприятий.