Запуск белорусского спутника, производство автомобилей, торговля: что объединяет Беларусь и Китай

Новости Беларуси. Та самая «жемчужина на Шелковом пути», как назвал Беларусь Си Цзиньпин, – не просто красивый эпитет, а вполне прагматичный интерес. И не случайно представители истеблишмент полуторамиллиардного государства зачастили в Беларусь. Вот и на этой неделе к нам приехал Чжан Дэцзян. Он занимает третью строчку в политической иерархии Поднебесной после Председателя КНР и премьер-министра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Волков, СТВ:

Китай сегодня – это настоящий экономический атлант, который по многим показателям в мире первый. Судите сами: постоянный рост ВВП – примерно на 7% в год, крупнейшая банковская система – в обороте 33 триллиона долларов, все это множится на убедительные показатели в экспорте – каждый третий товар на рынке родом из Поднебесной.

Знаменитое «Made in Сhina» с годами ширилось, развивалось и с 2010 Пекин – крупнейший экспортер в мире. Но наверняка и эти достижения поднебесный гигант преодолеет – ведь концепция «Один пояс и один путь» – по сути, кровеносная система евразийской торговли – заработает на полную мощь, что придаст феноменальный импульс и без того крепким партнерским отношениям Беларуси и Китая.

Минск и Пекин – не просто бизнес-партнеры, но большие друзья. Причем это не журналистская оценка, а вполне официальная риторика Поднебесной, которая положительно сказывается и на делах: с китайского космодрома Сичань запустили белорусский спутник, налажено совместное производство автомобилей, а экспорт нашей страны в Китай вырос в двадцать два раза только за последний год! И в целом портфель соглашений весит миллиарды долларов – причем это длинные деньги, то есть завтра «закройте дверь, я ухожу» никто не скажет. Прозрачность и предсказуемость Минска вкупе с восточным прагматизмом Китая порождает сильнейший экономический симбиоз на десятилетия. Мы уже входим в топ-4 ближайших партнеров.

Китайский дракон и белорусский зубр научились понимать друг друга, что называется, с полуслова и на самом высшем уровне. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин ежегодно обмениваются визитами. И вот уже в мае белорусов снова ждут в Поднебесной.