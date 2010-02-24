Польша называет оккупацией гибель наших солдат на польской земле в борьбе с фашизмом

65 лет назад, 23 февраля 1945 года, войска Первого Белорусского фронта освободили от фашистских захватчиков польский город Познань.

В приказе Верховного Главнокомандующего отмечено: «Красная Армия обрушила на врага небывалый по силе удар на всем фронте – от Балтики до Карпат. Она взломала на протяжении тысячи двухсот километров мощную оборону немцев, которую они создавали в течение нескольких лет. В ходе наступления Красная Армия быстрыми и умелыми действиями отбросила врага далеко на запад».

На польской земле героически сражались тысячи солдат и офицеров – уроженцев Беларуси. 61 воину-белорусу за подвиги при освобождении Польши, было присвоено звание – Героя Советского Союза. Наши войска освободили сотни тысяч узников концлагерей, спасли от разрушения древний город Краков, миллионы поляков обрели свободу, мир и независимость. Сколько сыновей Беларуси навсегда остались в польской земле, точно не известно и по сей день.

Но что же происходит сегодня? Спустя 65 лет Польша дает совсем иные оценки и гибель наших солдат в борьбе с фашизмом называет оккупацией. Газета «Впрост» в статье «Соучастники преступления» призывает последовать примеру Эстонии: «Красная Армия, памятники которой по сей день стоят в крупнейших польских городах (например, памятник «четырем спящим» у Виленского вокзала в Варшаве) никого не освобождала. Сегодня полякам нет дела до того, что оказываются почести бандитскому государству, каким был СССР. Пора сделать то же, что сделали эстонцы, и ликвидировать последние следы советской оккупации в Польше. То, что две бандитские страны – гитлеровская Германия и сталинская Россия – сделали Польшу полем битвы, не означает, что мы должны ставить памятники победителям этой бандитской разборки».

При этом другое польское издание – «Жэчь-Посполита» видит роль Польши во Второй мировой войне совсем в ином свете. «Какую роль играла Польша в военных планах Адольфа Гитлера? – задается вопросом автор статьи. И отвечает – ключевую. Вплоть до весны 1939 года она являлась для него антибольшевистской преградой на случай войны с Францией, с нападения на которую, он намеревался начать конфликт. После победы на Западе, Польша должна была быть ценным и необычайно важным партнером в походе на Советский Союз. Гитлер напрямую сказал, что каждая польская дивизия под Москвой – это одной немецкой дивизией меньше. Глава Рейха предлагал нам тогда участие в разделе Европы», конец цитаты.