Вопрос об отставке Правительства Украины парламент рассмотрит на следующей неделе

Об этом заявила заместитель председателя Партии регионов Анна Герман.

Фракция Блока Юлии Тимошенко настаивала на проведении внеочередного заседания Верховной Рады сегодня. Бютовцы уверены, что сейчас в парламенте не хватит голосов для отставки кабинета министров. А после провала голосования кабинет Тимошенко сможет работать еще как минимум полгода — до следующей сессии парламента.

Однако распоряжение о созыве внеочередного заседания не подписал спикер Владимир Литвин. А это значит, что интрига последних дней разрешится только после инаугурации избранного президента Украины Виктора Януковича, которая состоится завтра.