Прямой эфир

Вопрос об отставке Правительства Украины парламент рассмотрит на следующей неделе

24 февраля 2010 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом заявила заместитель председателя Партии регионов Анна Герман.

Фракция Блока Юлии Тимошенко настаивала на проведении внеочередного заседания Верховной Рады сегодня. Бютовцы уверены, что сейчас в парламенте не хватит голосов для отставки кабинета министров. А после провала голосования кабинет Тимошенко сможет работать еще как минимум полгода — до следующей сессии парламента.

Однако распоряжение о созыве внеочередного заседания не подписал спикер Владимир Литвин. А это значит, что интрига последних дней разрешится только после инаугурации избранного президента Украины Виктора Януковича, которая состоится завтра.

Другие новости рубрики

Все новости
24 февраля 2010 15:03

Белорусские парламентарии установят контакты с Парламентской конференцией Балтийского моря

24 февраля 2010 14:56

Кому выгодно разыгрывать на европейской сцене поляка, который без конца подвергается в Беларуси репрессиям и гонениям?

24 февраля 2010 12:31

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует сегодня же рассмотреть вопрос о вотуме доверия правительству