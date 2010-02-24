Кому выгодно разыгрывать на европейской сцене поляка, который без конца подвергается в Беларуси репрессиям и гонениям?

Поучаствовать в разделе Европы почти семь десятилетий назад Польше не дала шансов история. Которую, как бы не хотелось, переписать невозможно. А теперь один из самых молодых членов Евросоюза пытается играть в союзе разве что не первую скрипку, зачастую не считаясь с интересами всего ЕС.

Сегодня налицо попытки соседней страны пролоббировать в ЕС антибелорусские меры. К этому Варшава призывает Брюссель. И все – под надуманным предлогом ущемления прав этнических поляков в Беларуси. Многие европейские аналитики и эксперты считают подобные инсинуации со стороны Варшавы не более, чем началом предвыборной президентской гонки в Польше.

Разыграть на европейской сцене карту поляка, униженного и оскорбленного, поляка, который без конца подвергается в Беларуси репрессиям и гонениям, польские власти снова задумали аккурат в преддверии своих выборов. Напомним, что проект «Борис» был запущен Варшавой в 2005, то же, перед выборами. Ну, что ж, те же грабли. Поведутся ли польские избиратели – не вопрос, поведутся ли европейцы – вопрос.

– Теперь тяжело что-то загадывать на будущее, – говорит немецкий политолог Александр Рар. – Я думаю, пока это конфликт исключительно польско-белорусский. У обеих сторон есть свои аргументы. Я не могу себе представить, что из-за конфликта с польским меньшинством, Евросоюз сейчас полностью вновь заморозит контакты, которые с таким трудом были начаты с Беларусью.

Вот и цифры о том же. Сегодня опубликован социологический опрос в рамках научно-исследовательского проекта «Взаимодействие Европейской, Национальной и Региональной идентичностей: Нации между государствами вдоль новых восточных границ Европейского Союза». Кстати, сбор информации проводил консорциум во главе с венгерским профессором.

На вопрос испытывали вы за последний год на себе дискриминацию или предвзятое отношение в Беларуси на базе этнического или национального происхождения? Положительно ответили лишь 2,5%. Нет сомнения в том, кто составляет этот процент. Напряжение видит тот, кто, собственно и напрягается. Блеск в глазах и надрыв в голосе свойственен известной группке, которая, руководствуясь своими личными экономическими интересами, даже не хочет узнать, что думают большинство поляков, являющихся гражданами Беларуси.

Ричард Смольский, ректор Белорусской государственной академии искусств:

– Этот конфликт – это очень узкая группка людей, которые, рискну сказать, делают какой-то определенный бизнес на этом и не более того. Потому что других оснований нет. У нас всегда были большие и плотные связи с Польшей, наши студенты регулярно выезжают в эту страну. Наши студенты театрального факультета регулярно посещают Варшаву на фестивале европейских театральных школ. Поэтому, это было есть и будет, невзирая ни на что.

Александр Бернацкий, директор детской музыкальной школы №8 Минска:

– Я думаю, что природа конфликта не находится в Республике Беларусь. Природа конфликта – в тех негативных процессах или в тех людях, которые пытаются помешать развитию добрососедских отношений между нашими странами. Я думаю, что найдутся умные головы, в той же Польше, чтобы эти вопросы, которые большей частью надуманы, были урегулированы. И мы будем этому только рады. Потому что контакты между представителями творческой интеллигенции Республики Беларусь и Польши, я думаю, принесут большую пользу обоим нашим государствам и народам.

Культурные, экономические, в конце концов, и родственные связи – неужели все это можно разорвать, перечеркнуть, уничтожить только для того, чтобы создать сиюминутного врага для польского электората и выторговать для несчастной Польши еще чего-нибудь у сердобольной Западной Европы.

Что ж, когда реальных дел нет, остаются только разговоры. Но вопрос в другом, как же так, защищая этнических поляков в Беларуси, Варшава имеет в виду лишь отдельных представителей, совсем не считаясь с мнением и позицией большинства польской диаспоры. Но что поделаешь – делить на своих и чужих – это уже такая традиционная предвыборная польская игра. Только выиграет ли Польша?

Ирина Юзвак, Елена Климова, телекомпания СТВ.