Белорусские парламентарии установят контакты с Парламентской конференцией Балтийского моря

В состав делегации войдут 8 депутатов и три сенатора. Возглавит её Михаил Орда.

Участие в этой организации позволит парламенту Беларуси развивать сотрудничество с такими странами, как Дания, Финляндия, Швеция. Эту инициативу Совет Палаты представителей сегодня одобрил.

Беларусь с 2009 года имеет статус наблюдателя в Совете государств Балтийского моря.

Мария Бирюкова, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ:

Участие белорусского Парламента в Парламентской конференции Балтийского моря позволит довести до широкой парламентской аудитории основные приоритеты сотрудничества Беларуси с этой организацией, а также участвовать в реализации программ Евросоюза, имеющих перспективное значение для Республики Беларусь.

Сегодня же Совет Палаты представителей включил в проект повестки весенней сессии 13 вопросов. В частности, депутаты намерены рассмотреть законопроект о внешней трудовой миграции, ратифицировать 10 международных соглашений и договоров. В том числе о безвизовых поездках граждан Беларуси и Украины, о государственной границе Беларуси и Украины, о сотрудничестве в области высшего образования Беларуси и Казахстана, а также несколько соглашений о таможенных службах государств-членов ЕврАзЭС. Также примут к сведению два декрета Президента. Документы полностью готовы к рассмотрению.

В первом полугодии ожидается внесение в Палату представителей еще более 10 законопроектов, в том числе проект Жилищного кодекса.