Новости Беларуси. Почетное консульство Мексики в Беларуси открылось 17 марта в Минске. Обе стороны уверены: это будет способствовать расширению политического и экономического диалога между странами.

Сегодня мы поставляем в Мексику калийные удобрения, изделия из металлов и шины, покупаем фрукты, кофе и электронное оборудование. И, как было замечено на встрече, этим совместный потенциал стран отнюдь не исчерпывается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рубен Бельтран, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству:

Открытие почетного консульства поможет нам продолжать работу по трем основным направлениям. Мы должны придать большой импульс нашим отношениям в торгово-экономической сфере. Особенно это касается торговли и инвестиций. Также налаживать туристические и культурные связи.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Мы должны пробовать и выходить на требовательный рынок Мексиканских Соединенных Штатов с продукцией нашего сложного машиностроения при налаживании сборочных производств. Мы могли бы там занять хорошую нишу и в области тракторостроения, и в области автомобилестроения, и в производстве спецтехники. Мы можем экспортировать продукцию нашего нефтехимического комплекса, волокна. Мы можем экспортировать нашу традиционную продукцию БМЗ, металлопродукцию.