Прямой эфир

По железной дороге в украинском городе Красный Лиман открыли огонь из минометов. Погибли 2 человека

06 июня 2014 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине продолжаются боевые действия. В результате минометного обстрела железной дороге в Красном Лимане погибли два человека.

Бои идут и под Славянском. Нацгвардия заявила, что ополченцы обстреляли их лагерь. В результате нападения есть жертвы.

Информация с места событий приходит крайне противоречивая.

Тем временем избранный президент страны Петр Порошенко сделал первое весомое заявление в этой должности. Он отметил, что намерен урегулировать кризис в стране за три месяца. А с первым официальным визитом Порошенко отправиться на Донбасс, который требуют независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Афанасьев освобожден от должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси
06 июня 2014 10:56

Анатолий Афанасьев освобожден от должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси

Александр Лукашенко: Новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционных возможностей Содружества для укрепления безопасности
05 июня 2014 17:21

Александр Лукашенко: Новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционных возможностей Содружества для укрепления безопасности

Олег Пролесковский указом Президента освобожден от должности министра информации Беларуси
04 июня 2014 10:31

Олег Пролесковский указом Президента освобожден от должности министра информации Беларуси