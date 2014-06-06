По железной дороге в украинском городе Красный Лиман открыли огонь из минометов. Погибли 2 человека

Новости Украины. В Украине продолжаются боевые действия. В результате минометного обстрела железной дороге в Красном Лимане погибли два человека.

Бои идут и под Славянском. Нацгвардия заявила, что ополченцы обстреляли их лагерь. В результате нападения есть жертвы.

Информация с места событий приходит крайне противоречивая.

Тем временем избранный президент страны Петр Порошенко сделал первое весомое заявление в этой должности. Он отметил, что намерен урегулировать кризис в стране за три месяца. А с первым официальным визитом Порошенко отправиться на Донбасс, который требуют независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.