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Петр Порошенко: Украинская армия прекратит огонь на востоке Украины на короткий срок, ополченцы должны сдать оружие

18 июня 2014 10:09
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Новости Украины. Президент Украины Петр Порошенко заявил что украинская армия прекратит огонь на востоке страны на короткий срок. За это время силы народного ополчения должны сложить оружие, а желающим покинуть страну будет дана такая возможность.

Петр Порошенко подготовил мирный план по урегулированию ситуации в Донецкой области. Но для его реализации он должен получить поддержку со стороны всех участников событий на Донбассе.

Тем временем Совет Безопасности ООН призвал киевские власти провести расследование гибели журналистов медиахолдинга ВГТРК. Накануне под Луганском жертвами минометного обстрела стали корреспондент Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин.

Этот трагический случай по телефону обсудили Владимир Путин и Петр Порошенко. Они также затронули тему возможного прекращения огня на юго-востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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