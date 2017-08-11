Перспективы и проблемы региона, зарплаты, работа и строительство: итоги двухдневной рабочей поездки Президента в Брестскую область

Обсуждать рабочие вопросы Александр Лукашенко начинает едва ступив на брестскую землю. Здешний аэропорт сегодня загружен мало – всего два рейса в неделю. Президент дает поручение: воздушную гавань привести в порядок. Ведь если аэропорт полностью не загружен сегодня, это не значит, что и в будущем будет точно так же.

11 августа глава государства ознакомился с положением дел в областном центре. Брест – самый западный город Беларуси. Можно сказать, ворота для жителей западной Европы и их первое впечатление в целом о стране. Поэтому развитию и благоустройству города – самое пристальное внимание. Символично, что и разговор с Президентом состоялся в одном из самых молодых микрорайонов, где уже в ближайшее время появятся несколько десятков жилых домов.

Брест современный мало похож на средневековое деревянное Берестье, с короткого все и начиналось. Это межевой столб. Здесь проходила городская черта. То есть город заканчивался и там уже начиналась территория Крепости. Сегодня это центральная городская магистраль. А слева и справа выросли новые районы.

История Бреста – повод для научных исследование. Написаны сотни монографий и тысячи статей. Но судьба города больше похожа не на сухую летопись, а на увлекательный исторический роман. За без малого тысячу лет город четырежды менял название и дважды – месторасположение. Его захватывали и героически защищали. Он сгорал дотла и строился заново.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вот возьми по контуру, сколько надо для аэропорта, столько и оставь. Все остальное отдай людям. Кто-то захочет построить предприятие какое-то, а до взлетно-посадочной полосы ты хотя бы возделывай травы. Поэтому приведи все в порядок.

В 90-е годы большая часть брестчан жила в центральной части города. За рекой, тогда, считай, на окраине проживало всего около 40 тысяч человек. Сегодня «Заречье» – перспективная и быстро развивающаяся территория. Теперь это дом для 90 тысяч человек. Среди них 20 тысяч детей. Новые районы растут буквально на глазах. «Юго-Запад-4» еще в стадии строительства. Это типичная брестская городская застройка: вместе с жильем практически возводят школы, сады, магазины.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Вот микрорайон «Юго-Запад-4». Он как раз характерный в целом для строительства города, он построен на болоте. Структура микрорайона? По сути, мы стараемся делать так, чтобы она была удобная для комфортного проживания, чтобы человеку не надо было ездить сюда, в эту часть города. Поэтому на примере данного микрорайона можно, в принципе, рассматривать и все микрорайоны, которые находятся в стадии строительства.

Население областного центра растет. Сегодня брестчанами себя называют почти 350 тысяч человек. Свободная экономическая зона, хороший инвестиционный климат и удобное расположение позволяют создавать новые рабочие места и решать вопрос с трудоустройством. В 2017 году в городе удвоили количество вакансий. Но число занятых в экономике все еще падает.

Александр Лукашенко:

Мы должны заставить всех работать. Конечно, будет какой-то малый процент, маленький-маленький, людей, которые ни на что не способны. Хватает у нас, к сожалению, алкашей и проходимцев в жизни. Как их заставить работать? Специфическими методами будем заставлять. Но есть люди, которые могут, но отлынивают, особенно у нас тут, на западных рубежах, есть где туда-сюда проехать, это мы тоже подумаем, что сделать. Вот этих людей, все-таки надо им ставить такие условия, чтобы они шли работать и швеями, и бетонщиками, и прочее. Понимаешь, о чем идет речь. Тут такой процесс должен идти встречный. Где-то заставлять, где-то наклонять, но людей надо приучать к труду. Нельзя создавать вот этот так называемый класс безработных. Если мы не станем их вовлекать в общественно-полезный труд, значит мы будем создавать вот этот класс. И он будет увеличиваться. Нам это допустить нельзя. Поэтому надо нам и там подумать, каким образом будем действовать. Но это сейчас Декрет № 3 пойдет, власть вам будет дана исключительно в этом плане. И мы вычленим тех людей персонально, кто может, но не хочет, кто хочет, но не может. И тех, которым надо лопату в зубы – и пошел работать. Пусть на меня не обижаются. На данный момент у нас с тобой, я думал, 300 тысяч. 540 тысяч, полмиллиона, безработных. Ходят. Которые подпадают под третий Декрет. Я думал, их 300 тысяч. А их полмиллиона.

По темпам развития экономики в 2017 году Брестский регион занимает второе место. Уступает только Минской области. Мэр города докладывает: среднюю зарплату уже «подтянули» до 820 рублей. До конца года выйдут на запланированную тысячу. Локомотивом по-прежнему остаются ведущие предприятия. Но это день сегодняшний. Думать пора уже и о следующем зарплатном шаге.

Александр Лукашенко:

Тысячу рублей будем иметь, но это будет среднее. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх – это хорошо. Но есть же половина, может, где-то и чуть меньше предприятий, где мы не дотягиваем до этого уровня и вообще зарплата небольшая. Поэтому в 2018-19-й год мы беремся за эти вот нижние – те, кто мало зарабатывает, чтобы в 2018 году их подтянули уже к 500 долларам, 1000 рублям. Хотя бы ближе. Ну и за счет их и в перспективе тех, кто достиг, мы будем иметь уже, может, 1,5 тысячи рублей. То есть вот надо этот низ, у нас обычно социальные, Михаил Владимирович, работники, культура и прочие всегда были обижены. Поэтому надо их будет в 2018 году подтянуть до уровня средней. А сейчас нам надо застолбиться на средней зарплате. Чтобы не получилось: ну, там в декабре выплаты, доплаты, а в январе – опять упадет. Ни в коем случае этого допустить нельзя. Смажем перед людьми всю эту работу. Поэтому стабильно выходить на среднюю и в 2018 году самую низкую подтягивать до уровня средней заработной платы.

Сегодня Брест, что называется, в двух шагах от тысячелетнего юбилея. Значимая дата – 2019 год. Чтобы древний город оставался молодым, разработали целую карту подготовки. В списке – более трех десятков новых и обновленных объектов. От школ до глобальных проектов. Это при том, что еще 8-10 лет назад на фоне остальных областных центров Брест сильно проигрывал.

Жители Бреста:

Город украшают цветами, делают дороги, новые микрорайоны, дома строят. Все это очень мне нравится.

Постоянно обновляются дорожки, фасады домов. Мне все очень нравится.

Кобринский путепровод. Узкое дорожное горлышко, где с трудом могут разминуться два троллейбуса. Его строили еще в начале прошлого века, когда автомобильный трафик был несравним с современным. В ближайшей перспективе здесь появится современная транспортная развязка.