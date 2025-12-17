Лукашенко: любая война заканчивается миром, и эта закончится так же

Если бы все зависело от Дональда Трампа, война на Украине уже бы закончилась. Но этот процесс многосторонний. Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира, однако по-разному видят, чем именно должны закончиться военные действия. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsмax, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о ситуации в Украине: если бы это только зависело от Трампа, война бы давно закончилась. Подробности.

В полночь по минскому времени состоялась премьера еще одного фрагмента разговора с ведущей Гретой Ван Састерен. В повестке почти три десятка вопросов. Учитывая вовлеченность нашей страны, географическую, историческую в том числе, в ситуацию, а также глубокое понимание обстановки лично Александром Лукашенко, американскую журналистку интересовало мнение главы нашего государства, когда и чем завершится противостояние. Вариантов несколько, подчеркнул Президент: от потери Украиной своей независимости до разрастания конфликта до глобальных масштабов. Поэтому сейчас самое время договариваться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное сегодня – остановить бойню, чтобы не гибли люди. И еще раз подчеркиваю, сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт. Тот период, когда Россия побеждает. Это действительно так. Мы вчера с Коулом на эту тему говорили. Чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время. Чтобы американцы не поставляли туда оружие (вместе с европейцами). Заморозить этот конфликт от начала до конца. Джон Коул ответил на вопросы журналистов и рассказал о переговорах с Лукашенко.

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:

Как закончится эта война? Александр Лукашенко:

Любая война заканчивается миром. Классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей.



Грета Ван Састерен:

Но как на самом деле Путину и Зеленскому достигнуть этого мира?

Александр Лукашенко:

Вы знаете, я думаю, что та обстановка, которая складывается вокруг этих президентов, их подтолкнет к тому, чтобы этот мир был. Ну что, россиянам нравится, что идет война? Конечно нет. Если будет эскалация, это может привести к мобилизации в России. К мобилизации, к еще большему вовлечению населения. Это будет хорошо для России? Не будет хорошо. Ну и потом, Путин мне часто об этом говорит: воюем-то друг против друга, свои люди. Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет. И вот эти вот факторы, плюс давление Трампа – на одного, на второго, давление внешнее – эти факторы довлеют над двумя президентами. И они понимают, что надо остановиться, надо договориться. Но должны быть гарантии. Россия хочет гарантии, чтобы это было навсегда.