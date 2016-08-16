Парламентские выборы в Беларуси: портрет Шабановского избирательного округа

6 человек в Минске претендуют на место в парламенте. Это самый высокий показатель средней наполняемости избирательных округов по стране. Всего в столице зарегистрировано 117 претендентов. Наша программа продолжает знакомить минчан с 20-ю столичными избирательными округами. И сегодня – портрет Шабановского в репортаже корреспондента программы «Столичные подробности» на СТВ.

Шабановский избирательный округ – не только территория крупных производств и гигантов индустрии. Можно сказать, здесь есть всё для комфортной жизни: 26 садиков, 12 средних школ, гимназия, Дворец детей и молодежи, детская и взрослая поликлиники, музыкальная школа, публичная библиотека.

Из всех новостроек, которым особенно порадовались жители Шабановского округа – общежитие по улице Селицкого. Здесь поселилось около сотни семей работников МАЗа. От жилого дома общежитие практически не отличается: в каждой квартире – своя кухня и санузел.

Ирина Апенкина:

Общежитие построили очень хорошо, очень долго ждали. Очень рады, всё нравится. Всего хватает, всё рядышком. Магазин рядышком, площадка рядышком.

Еще один подарок для жителей Шабановского округа – трёхуровневый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он распахнул свои двери менее года назад. И сразу стал эпицентром спортивной жизни всего Заводского района. Кстати, тренажёрный зал площадью 640 квадратных метров называют самым большим в стране.

Даната Клещёва:

Очень хорошо, что такой оздоровительный комплекс появился у нас в районе. Многофункциональный комплекс помогает людям не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но при этом общаться.

Преобразилась в округе и поликлиника. К главному корпусу 17-ой городской добавили 5-этажную пристройку, в которой работают стоматологические, зубопротезное отделения и кабинеты специализированной помощи.

К слову, в округе активно продолжается развитие инфраструктуры – открытие торговых центров и культурно-развлекательных объектов, а также строительство жилья.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Шабановском избирательном округе отдадут 65 тысяч 309 жителей.