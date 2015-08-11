Новости Беларуси. Пакистан заинтересован в развитии более тесных связей с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр этой страны Наваз Шариф на встрече с руководителями обеих палат белорусского парламента. Речь шла о сотрудничестве как в экономике, так и в гуманитарной сфере. Обсуждали взаимодействие и на межпарламентском уровне.

Наваз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан:

Пакистан ценит отношения с Беларусью. И визит Александра Лукашенко в нашу страну заложил основу двустороннего взаимодействия. Для Пакистана и Беларуси характерна двухпалатная структура парламента. Нам нужно установить сотрудничество между верхней и нижней палатами. Пакистан заинтересован в развитии более тесных связей и в промышленности, оборонной сфере и культуре.

Сотрудничество на межпарламентском уровне — дополнительный стимул в развитии двусторонних отношений. В Национальном собрании Беларуси создана рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Пакистана. А уже в ближайшее время в Беларусь прибудут законотворцы из этого южно-азиатского государства. Стороны обсудили и конкретные бизнес-предложения, и условия реализации взаимовыгодных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня как товарное, так инвестиционное сотрудничество сдерживается недостаточной платежеспособностью компаний. Масштабы можно было бы увеличить за счет использования аутсорсинговых услуг. Фактически таким образом мы предоставляем вашей стороне товарный лизинг, что не требует с вашей стороны больших инвестиционных единовременных затрат.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Палата представителей возьмет под контроль процесс выполнения внутригосударственных процедур по подписанным документам. Все подлежащие ратификации международные договоры будут рассмотрены в приоритетном порядке.