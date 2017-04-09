Отношения между Беларусью и Россией и маленькая победоносная война США. Интервью с Кириллом Коктышем

Новости Беларуси. Несколько нюансов союзных отношений Беларуси и России уже после питерских переговоров поведал в Москве Кирилл Коктыш – известный эксперт по внешней политике, доцент МГИМО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кирилл Евгеньевич, добрый день. Кирилл Коктыш, политолог, доцент МГИМО:

Добрый день. Встретились мы с вами на ВДНХ – «выставка достижений». А какими же достижениями могут похвастаться белорусы и россияне? На самом деле достижений достаточно большое количество. Это сохраненная индустрия, сохраненная промышленность. Да, конечно, это не советские обороты. Но вполне приемлемые, чтобы сохранить и инженерный потенциал, и самое главное – школу подготовки инженерного потенциала, и, соответственно, рабочий класс. Потому что Беларусь является единственной страной региона, где есть избыток квалифицированной рабочей силы, в то время как везде вокруг дефицит.

Два президента смогли договориться только путем личных переговоров. Означает ли это, что есть некие силы внутри государств, которым не выгодны хорошие взаимоотношения между Беларусью и Россией? И исчерпать конфликты мы можем только на таком высоком уровне?

Да, отношения Беларуси и России на поверку оказываются слабо институализированными. Когда те институты, которые должны были работать, которые не должны были допускать до такого обострения отношений, просто не сработали. И президентам пришлось лично с этим разбираться. Но дальше нужно, чтобы Беларусь брала на себя активную роль в строительстве Евразийского союза. Сейчас, когда под влиянием западных санкций в России говорят об импортозамещении, говорят о том, что нужно замещать отечественной промышленностью, белорусская промышленность является белорусской козырной картой. Ведь товарооборот между Россией и Европой по европейским подсчетам упал на 100-120 миллиардов долларов. Есть еще один очень важный фактор. Сейчас абсолютно запрограммировано постепенное охлаждение отношений Соединенных Штатов и Китая. Просто потому, что «сделать Америку снова великой» Трамп может только очень серьезно потеснив китайскую промышленность. Это означает, что потоки китайских ресурсов будут куда-то перенаправлены. И Евразийский союз вполне может вполне может стать реципиентом этих потоков. Озвучу только одну цифру: по китайским подсчетам, Евразийский союз имеет шестикратный потенциал роста по сравнению с сегодняшним развитием мировой экономики.

Когда проходила предвыборная кампания в Америке, все те, кто пристально следил за ее ходом, делали большую ставку на победу Дональда Трампа. Надеялись, что она улучшит взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами. Мы как страна-соседка России тоже рассчитывали на некое потепление в наших взаимоотношениях. На ваш взгляд, насколько вообще справедливо Беларуси на это надеяться?

Я думаю, мы не узнаем, какая Америка будет при Трампе, пока не завершится внутриполитическая борьба. Это примерно два года, до этого ничего существенного Соединенные Штаты предпринимать не будут, они даже не смогут сформировать свою повестку дня. Трамп будет маневрировать, пытаться нащупать какие-то точки опоры. Но не будет принимать каких-то явных решений, которые бы ставили его в очень понятное русло, из которого он бы потом не смог выбраться. А как же ночные авиаудары по Сирии? Это ли не решительные шаги, которые он предпринимает? Это абсолютно не является решительными шагами. Это внутриполитический месседж, что Трамп что-то может сделать. Ему нужна маленькая победоносная война. Штаты уже подчеркнули, что это была разовая акция, что дальше они туда не полезут. Тем не менее, она, конечно, будет иметь последствия и не усилит позиции Соединенных Штатов. Целью было укрепить внутриполитический авторитет Трампа, а не добиться чего-то на сирийском направлении.

Если позволите, вернемся к встрече двух президентов в Петербурге. Может быть то, что переговоры все-таки состоялись (в такой скорбный час для Российской Федерации) – это и есть показатель глубины наших отношений?