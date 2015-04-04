Отношения Беларуси и России – до какой степени возможно единение? Об этом откровенно говорил президент Лукашенко, отвечая на вопросы корреспондента «Блумберг»

Герой Беларуси Домрачева долгое время жила в России, кстати говоря, в тысяче километрах севернее Тюмени. Еще и поэтому ее радостно встречали в тюменских краях, и россияне ее отчасти тоже считают своей. Так что Домрачева – один из символов единения народов Беларуси и России.

И вновь возвращаемся к этой теме. Отношения Беларуси и России и самое главное – до какой степени возможно единение? Об этом откровенно говорил президент Лукашенко, отвечая на вопросы корреспондента мирового медиахолдинга «Блумберг».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень много людей в России среди политиков, которые мыслят имперски и иначе не видят как то, что Беларусь должна быть неким Северо-Западным краем. Мы не будем Северо-Западным краем, как и не будем никогда, как я это понимаю, конфликтовать с Россией. Руководство России никогда не ставило напрямую так вопрос, что Беларусь должна быть в составе России. Были какие-то, знаете, намеки в прошлом, на что было очень жестко отреагировано с моей стороны: мы были и есть суверенное независимое государство. И им останемся.

Никогда Путин не ставил передо мной вопроса: вот, слушайте, вы, давайте, забудьте про свою независимость, вы будете губернией Российской Федерации. Он знает, как я на это отреагирую. И мне понравилось, когда он сказал (это еще, кстати, было до конфликта в Украине): «Нам не надо подчинить, захватить какую-то страну, в том числе Беларусь, нормальная страна, развивается, среднеевропейское государство (дословно говорю), в дружественных отношениях. Вы абсолютно не посягаете на какие-то принципы Российской Федерации. Чего нам нужно еще? Вы живете в своей квартире, мы живем в своей, но в то же время мы братья, мы родные люди, мы ходим друг к другу в гости». Вот такое было обсуждение.