Открылся Международный семинар по противодействию транснациональной преступности

В форуме, который проходит под Минском принимают участие представители профессорско-преподавательского состава полицейского профиля и правоохранительных органов государств-членов Центральноевропейской инициативы. Участники семинара намерены не только рассмотреть вопросы противодействия организованной преступности в Беларуси, но и обсудить сотрудничество европейских государств в борьбе с транснациональным наркобизнесом, фальшивомонетничеством, киберпреступностью. Участники форума обсудят также возможности взаимодействия научных и образовательных учреждений по подготовке полицейского персонала.