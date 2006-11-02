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Открылся Международный семинар по противодействию транснациональной преступности

02 ноября 2006 09:10
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В форуме, который проходит под Минском принимают участие представители профессорско-преподавательского состава полицейского профиля и правоохранительных органов государств-членов Центральноевропейской инициативы. Участники семинара намерены не только рассмотреть вопросы противодействия организованной преступности в Беларуси, но и обсудить сотрудничество европейских государств в борьбе с транснациональным наркобизнесом, фальшивомонетничеством, киберпреступностью. Участники форума обсудят также возможности взаимодействия научных и образовательных учреждений по подготовке полицейского персонала.

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