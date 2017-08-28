Основной темой переговоров главы МИД Египта в Минске станет ход выполнения договоренностей января 2017 года

Новости Беларуси. Вопросы развития белорусско-египетских отношений будут обсуждаться 28 августа в Минске. 27 августа визитом в нашу страну прибыл глава внешнеполитического ведомства Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы встречи в парламенте, Министерствах иностранных дел и антимонопольного регулирования и торговли.

Основной темой переговоров станет ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита Александра Лукашенко в Египет в январе 2017 года. Тогда главы государств договорились сотрудничать в экономике, гуманитарной сфере и безопасности, а также пообещали поддерживать друг друга на международной арене.