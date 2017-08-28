Прямой эфир

Основной темой переговоров главы МИД Египта в Минске станет ход выполнения договоренностей января 2017 года

28 августа 2017 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопросы развития белорусско-египетских отношений будут обсуждаться 28 августа в Минске. 27 августа визитом в нашу страну прибыл глава внешнеполитического ведомства Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы встречи в парламенте, Министерствах иностранных дел и антимонопольного регулирования и торговли.

Основной темой переговоров станет ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита Александра Лукашенко в Египет в январе 2017 года. Тогда главы государств договорились сотрудничать в экономике, гуманитарной сфере и безопасности, а также пообещали поддерживать друг друга на международной арене.

Основной темой переговоров главы МИД Египта в Минске станет ход выполнения договоренностей января 2017 года-1

По итогам официальных переговоров в Каире было подписано 10 документов.

Сегодня страны намерены наращивать товарооборот и вместе упрощать условия взаимной торговли. Не так давно в Египет отправилась первая партия отечественной ржаной муки (до этого на африканский рынок белорусские аграрии поставляли лишь сухое молоко).

# Фотофакт # Беларусь-Египет

Другие новости рубрики

Все новости
Зарплата педагогов, система оценок и нагрузка детей: о чем говорили на Республиканском педагогическом совете
27 августа 2017 16:37

Зарплата педагогов, система оценок и нагрузка детей: о чем говорили на Республиканском педагогическом совете

Александр Лукашенко с помощниками собрали на личном подворье 105 тонн картофеля
26 августа 2017 17:45

Александр Лукашенко с помощниками собрали на личном подворье 105 тонн картофеля

25 августа военные самолеты на трассу М4 сажали в рамках подготовки к «Запад-2017»
25 августа 2017 17:20

25 августа военные самолеты на трассу М4 сажали в рамках подготовки к «Запад-2017»