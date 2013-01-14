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Оршу и Полоцк объединят с их районами

14 января 2013 16:20
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Новости Беларуси. Оршу и Полоцк объединят с их районами. Соответствующий указ подписал Президент.

Предпосылки для такого объединения сложились на протяжении последних лет. Так, уже произошло слияние в одну организацию общих для района и города учреждений здравоохранения, экологии, связи, военкоматов, МЧС, судов и других служб.

Такое объединение также сократить издержки на содержание управленческого персонала и обеспечить для жителей города и села одинаковый уровень доступности социальной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Сокращения в Беларуси

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