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Олег Гайдукевич: «Я объехал всю страну, и хочу сказать, что таких выборов в Беларуси никогда не было»

12 сентября 2016 02:53
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Кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  шестого созыва Олег Гайдукевич в программе «Что происходит» на «Россия-Беларусь».

Олег Сергеевич, что касалось вашего избирательного округа, мы называли это «битвой тяжеловесов». Как вы ее выдержали, что вы скажете?

Олег Гайдукевич, кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  шестого созыва, заместитель председателя Либерально-демократической партии:
Да, действительно, округ очень интересный. И

самое главное для меня на выборах – это то, что выборы – это воля народа.

То есть как народ сказал, так и будет. Это должно быть законом для любого политика и лидера политической партии.

Я считаю, что в любом округе должно быть так: победил – остальные должны поздравить.

И это нормальная политическая культура. Кто победил – работать на благо народа, кто проиграл – работать дальше, чтобы в следующий раз победить. Это первое.
Второе. Хочу тоже оценить выборы, потому что наша партия выставила 72 кандидата.

Я объехал всю страну. И хочу сказать, что действительно таких выборов в Беларуси никогда не было. 

Объясню почему. Действительно, мы за 20 лет прошли огромный путь совершенствования избирательного законодательства и выборных процедур. Можно было проводить избирательную кампанию всячески – и пикеты проводили, и концерты. Окружные комиссии только помогали, Центризбирком  помогал, то есть усовершенствовалось законодательство действительно. И на самом деле наша страна показала, наверное, пример того, как надо проводить выборы. И самое главное (закончу так, как начал), как народ решил, так и будет.

# Выборы-2019 # Олег Гайдукевич

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