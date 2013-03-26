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Около 100 тысяч человек бастуют на юге Польши из-за проводимой властями социально-экономической политики

26 марта 2013 09:51
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Новости Польши. Около 100 тысяч человек бастуют на юге Польши. Недовольство вызвано проводимой правительством социально-экономической политикой. Ранее инициаторы забастовки выдвинули ряд требований.

О готовности поддержать забастовку уже заявили работники транспорта, больниц, школ и детских садов. 26 марта на час позже начал работать общественный транспорт, до обеда было парализовано железнодорожное сообщение. В 350 школах региона не проводятся уроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики проводят так называемую «итальянскую забастовку»: они вышли на работу, но свои служебные обязанности выполняют крайне медленно, что значительно замедлит прием пациентов.

# Акции протеста

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