Охрана Каддафи состоит из 400 женщин

Если лидер ливийской власти добровольно не уйдет в отставку, он будет ликвидирован - с таким сенсационным заявлением выступили источники британской разведки. Каддафи не первый раз оказывается в подобной ситуации, но ему всегда удавалось выйти сухим из воды, используя противоречия между странами запада.

21 февраля 2011 года. Ливия.

Массовые народные явления, которыми охвачены многие города, дошли до Триполи. Через несколько часов британские спецслужбы делают заявление: ливийский лидер Муаммар Каддафи сдался и сбежал из страны, но проходит еще час и он выходит в эфир, чтобы доказать, что это неправда, делает это он в шапке-ушанке и под зонтом.

Муаммар Каддафи — известный любитель эффектных нарядов. В 2009 году он прибыл в Италию. Официальная цель визита — налаживание отношений между странами. Ливия когда-то была итальянской колонией, Рим пошел на уступки и согласился выплатить Триполи внушительную компенсацию, но, несмотря на достигнутые договоренности, Каддафи всячески подчеркивает историческое прошлое. На встречу с Берлускони он пришел в провокационном наряде, с приколотой к мундиру фотографией Омара аль-Мухтара, национального героя Ливии, который погиб в 30-е годы от рук итальянский колонизаторов.

В 2008 году Каддафи прибыл с официальным визитом в Россию в бедуинском халате и тюрбане. Он любит подчеркивать свой кочевой образ жизни и называет себя не иначе, как простым бедуином, у которого нет даже паспорта. По легенде живет ливийский лидер в шатре, потому даже во все зарубежные поездки возит его с собой. Не стала исключением и Москва, палатку для Каддафи разбили прямо посредине Кремля. Нередко лидер Ливии возит с собой пару верблюдов, чтобы под рукой всегда было свежее молоко.

Абдул Вахед Ниязов, руководитель Исламского культурного центра России:

Палатки, костер, верблюды, единственное, что разбавляло это бедуинское пространство — биотуалет, который специально привезли и поставили. Вы хотите со мной считаться, поэтому шатер будет и на Елисейских полях, и в Кремле, и в любом другом месте.

Муаммара Каддафи, которого пытались убить не менее 10 раз, всегда сопровождает личная охрана. Батальон состоит исключительно из женщин, всего в нем 400 телохранительниц, но лишь 40 из них охраняют лидера в зарубежных поездках. По словам Каддафи, его телохранительницы владеют всеми видами единоборств и стреляют из всех видов оружия, и делают это гораздо лучше мужчин. Несмотря на свою боевую подготовку и строгие исламские порядки, телохранители выглядят женственно, используют макияж, делают маникюр, носят украшения и даже туфли на шпильке, ходят слухи, что это вовсе не охранницы, а модернизированный гарем ливийского лидера.

Абдул Вахед Ниязов, руководитель Исламского культурного центра России:

Визуально они мало чем похожи на телохранительниц, у достаточно многих пышные формы, не совсем спортивные фигуры.

Саид Гафуров, востоковед:

Это показуха, конечно, не они составляют личную охрану.

Муаммар Каддафи правит Ливией с тех пор, как в возрасте 27 лет возглавил заговор армейских офицеров и сверг с трона короля Идриса I. У руля ливийский лидер стоит 42 года. Возглавив страну, Каддафи написал собственную конституцию, но она похожа больше на философский труд, чем на государственный документ. В ней высказаны взгляды ливийского диктатора на самый широкий круг проблем: от кормления младенцев грудью до причин, по которым черная раса будет преобладать на Земле в будущем.

В свое время главным увлечением Муаммара Каддафи была идея арабского единства, ливийский лидер считал арабов самой великой нацией на Земле, которая дала миру знаменитого драматурга и поэта Шейха Зубейра, правда писал он по-английски, поэтому больше известен под своим именем Шекспир, тогда объединить все арабские земли у Каддафи не получилось. Зато ум ливийского лидера будоражат не менее грандиозные идеи — создать США, Соединенные штаты Африки. Главную ставку ливийский лидер делает на деньги, ведь Ливия - самая богатая страна в Африке, поэтому каждому африканскому государству Каддафи обещает постоянную экономическую помощь. Правда, пока и эти планы ни к чему не приводят. Возможно, потому что еще в середине 80-х Каддафи зарекомендовал себя как сторонник самых одиозных режимов континента, а его ближайшими друзьями были известные людоеды — император Бокасса из Центральноафриканской империи и угандийский президент Иди Амин, однако эта дружба не мешала Каддафи встречаться и с приличными людьми, президентами Бушем, Саркози и Путиным.

Семья Каддафи весьма богата, хотя точных цифр его состояния нет, но речь идет о десятках миллиардов долларов. До того, как в Британии и США арестовали его счета, Каддафи был готов платить за все, что ему нравится, например, он купил 16% акций итальянской ткацкой компании только потому, что ему очень нравились ткани этой фирмы. Когда самой любимой футбольной командой его сына стал итальянский «Ювентус», Ливия приобрела крупный пакет акций этого футбольного клуба.

Абдул Вахед Ниязов, руководитель Исламского культурного центра России:

Он вкладывал много в недвижимость, скупал спортивные клубы. Дорогие отели, бренды, марки, портфели крупных компаний, в том числе и российских.

Дети ливийского лидера, а их у Каддафи — 8, в последние годы его правления полностью поделили между собой сферы влияния в стране и основные отрасли национальной экономики, они регулярно становятся героями международных скандалов. Например, сына Каддафи Ганнибала в 2008 году арестовали в Женеве за избиение слуг, его отпустили под залог, однако сразу после этого Ливия ввела экономические санкции против Швейцарии. Швейцарцам в этой ситуации больше ничего не оставалось, кроме как простить Ганнибала.

В сентябре 2009 года в США состоялась 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, присутствовал на ней и Муаммар Каддафи. В своем выступлении он заявил, что Барак Обама - его сын, сын Африки и предложил сделать его пожизненным президентом США, тогда Каддафи даже не предполагал какой черной неблагодарностью отплатит ему сын африканского народа.