Парламентские выборы в России завершены. Как распределились кресла в Думе и что об этом думает мировое сообщество?

Новости России. В России объявили предварительные итоги парламентских выборов. Побеждает «Единая Россия». Партия власти набрала около 50% голосов. Такая расстановка сил в Госдуме, по мнению экспертов, позволяет судить о том, что интеграционные процессы между нашими странами продолжаться.

Своим конституционным правом на выборах в Госдуму воспользовались 60% избирателей. Кто-то шел поддержать единомышленников, кто-то – воспользоваться скидками в буфетах, а кто-то...

Ксения Собчак, телеведущая:

Удивила музыка, очень громко играющая. Как будто идешь на дискотеку. На дискотеку как на выборы.

«Ямщик, не гони лошадей». Под эту песню я проголосовала.

Видимо, этой же песней медленно, но верно руководствовалась на выборах и партия «Справедливая Россия». Аналитики, конечно, предрекали ей неплохой результат. Но то, что она почти вдвое усилит свое присутствие в Думе, не предполагал никто.

Таким образом, меньше всего кресел в парламенте займет ЛДПР – 56. У эсеров – 64 против 38 в прошлом созыве. Коммунистам досталось 92 депутатских мандата, а лидеру, «Единой России», – 238, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Ремизов, руководитель Института национальной стратегии (Россия):

Нынешняя партийная система себя воспроизводит. Просто в другой пропорции. «Единой России» будет немного меньше, оппозиции немного больше.

«Единая Россия» на этих выборах получила большинство абсолютное, но не конституционное. Для этого из 450 мандатов партии необходимо было бы заработать больше 300. Только в этом случае единоросы смогли бы принимать конституционные законы. Поэтому теперь для прохождения важных решений придется договариваться с коллегами из оппозиции.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

Нам в любом случае, с учетом более сложной конфигурации Думы, придется по отдельным вопросам вступать в коалиционные соглашения. Это нормально, это и есть парламентаризм, это и есть демократия.

Такой демократичный расклад сил в Думе устроил далеко не всех. Результаты в ряде регионов планируют оспорить КПРФ и эсеры. Да и лидер ЛДПР Жириновский рассчитывал получить 30% в парламенте вместо нынешних 11.

Владимир Жириновский, председатель либерально-демократической партии России:

Мы предлагали проект закона, чтобы ни одна партия в России никогда не должна получать более 40% мандатов по итогам голосования. Даже если она получила больше.

Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ):

Понятно, что оппозиции любого результата мало. Даже если она наберет столько голосов, сколько хотела, будет говорить, что выборы прошли нечестно, украли победу.

Свои оценки думских выборов озвучили и международные наблюдатели. Миссия СНГ считает, что выборы были прозрачными и прошли без существенных нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, у западных рефери как всегда противоположное мнение. ПАСЕ и ОБСЕ разглядели в выборах и серьезные нарушения, и отсутствие возможности для конкуренции между партиями.

Юрий Крупнов, политолог (Россия):

Не этим «демократам» учить Россию, Беларусь, другие страны постсоветского пространства демократии. Если взять нынешние выборы, уверен, что все основные демократические процедуры соблюдены. И так же, как в Беларуси соблюдаются. Мы научились организовывать выборы.

Но давать себя оценивать по придуманным стандартам, которые сами же оценщики не соблюдают, это реальное унижение своих стран. Мы не должны давать этого делать.

Итоговый отчет миссия опубликует через шесть недель. А пока эксперты в области избирательного права сходятся во мнениях: организациям, подомным ПАСЕ и ОБСЕ, сегодня необходимо выработать единый критерий оценки политических кампаний. Вне зависимости от страны пребывания миссии.

Обновленный парламент вернется в Думу уже в конце декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, из-за изменений в Конституции срок полномочий депутатов продлится до пяти лет. Однако отдохнуть от выборов российскому истеблишменту не удастся – сразу за думской стартует президентская кампания.