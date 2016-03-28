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Объединенная система связи появится в Вооруженных Силах СНГ

28 марта 2016 13:40
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Новости Беларуси. Объединенная система связи появится в Вооруженных Силах стран Содружества Независимых Государств. Проект соглашения обсудили сегодня в Минске на заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ. Также  ряд вопросов, направленных на расширение военного сотрудничества в формате Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации:
Для противодействия современным вызовам и угрозам необходимо консолидировать наши усилия в военной области, принимать превентивные меры по предотвращению распространения деятельности радикальных террористических организаций на территории СНГ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:
Принятые в рамках сегодняшнего заседания решения будут способствовать совершенствованию системы многостороннего военного сотрудничества в формате Содружества.

# СНГ # Олег Белоконев # Валерий Герасимов

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