Объединенная система связи появится в Вооруженных Силах СНГ

Новости Беларуси. Объединенная система связи появится в Вооруженных Силах стран Содружества Независимых Государств. Проект соглашения обсудили сегодня в Минске на заседании Комитета начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ. Также ряд вопросов, направленных на расширение военного сотрудничества в формате Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации:

Для противодействия современным вызовам и угрозам необходимо консолидировать наши усилия в военной области, принимать превентивные меры по предотвращению распространения деятельности радикальных террористических организаций на территории СНГ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:

Принятые в рамках сегодняшнего заседания решения будут способствовать совершенствованию системы многостороннего военного сотрудничества в формате Содружества.