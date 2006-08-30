Обеспечение универсальности Конвенции об обычном оружии является приоритетной задачей

Проблема запрещения и уничтожения мин, как типа вооружений, должна решаться поэтапно с учетом реальных финансовых и технических ресурсов мирового сообщества.

В настоящее время первоочередной задачей является обеспечение универсальности Конвенции об обычном оружии и действующих протоколов к ней, Конвенции о запрещении противопехотных мин, а также уничтожение накопленных в мире запасов противопехотных мин. Такую позицию нашей республики озвучил Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Сергей Алейник на 15-й сессии Группы правительственных экспертов (ГПЭ) государств-участников Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция о "негуманном" оружии/ КНО).

Представитель Беларуси озвучил позицию Беларуси по проблемам наземных мин, отличных от противопехотных, затронув гуманитарные и финансово-экономические аспекты. Аналогичные подходы были высказаны делегациями Китая, Пакистана и России.

В целом, по словам дипломата, Беларусь считает нецелесообразной на данном этапе разработку нового международно-правового инструмента, нацеленного на введение дополнительных ограничений и запретов на применение противотранспортных мин. Как пояснил Сергей Алейник, наша страна исходит из того, что процедуры применения противотранспортных мин детально регламентированы положениями Протокола II с поправками к Конвенции об обычном оружии (КОО). Информация, содержащаяся в ежегодных докладах государств-участников этого документа, подтверждает, что стороны ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств.

"Полагаем, что на данном этапе следует активизировать работу по универсализации Протокола II с поправками, а также самой КОО, - отметил Сергей Алейник. - Дискуссия выявила, что точная статистика о жертвах противотранспортных мин отсутствует. Кроме того, основными источниками озабоченности, связанной с применением противотранспортных мин, являются вооруженные неправительственные формирования. Названные неправительственные субъекты, как правило, используют мины не заводского производства, а самодельные взрывные устройства".

По словам представителя Беларуси, наша республика неоднократно выступала в пользу продолжения дальнейшего изучения гуманитарных аспектов, имеющих отношение к применению противотранспортных мин."Мы по-прежнему исходим из того, что противотранспортные мины, - исключительно оборонительный тип боеприпасов. Констатируем, что данный тезис принимается большинством делегаций как аксиома. Считаем, что отдельные озвученные предложения нацелены на существенное ослабление оборонных доктрин большинства государств мира и не обеспечивают баланс между гуманитарными соображениями и законными интересами национальной безопасности стран-участников Конвенции об обычном оружии", - добавил Сергей Алейник.