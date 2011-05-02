Обама: Усама бен Ладен убит, личность подтверждена ДНК

Усама бен Ладен был убит 1 мая 2011 года с помощью беспилотного самолета в особняке в городе Абботтабад в 50 км от Исламабада. Эту информацию подтвердил в своем выступлении президент США Барак Обама.

Барак Обама, президент США:

Чуть более недели назад я решил, что у нас есть достаточно разведданных, и я дал согласие на проведение операции. Под моим руководством была проведена операция недалеко от Исламабада, в Пакистане, в ходе которой американские военные проявили невероятное мужество, ликвидировали бен Ладена и получили его останки.

В проведении операции Соединённым Штатам оказали содействие власти Пакистана. Тело бин Ладена находится у американских властей, его личность подтверждена тестом ДНК.

Обещание убить бин Ладена тогдашний президент США Джордж Буш дал еще 10 лет назад. За голову «террориста номер один» правительство США пообещало 50 млн долл.

Усама — семнадцатый ребёнок из 52 детей строительного магната Мухаммеда бин Ладена, погибшего в 1967 году.

«США уничтожили порожденное ими же чудовище», сообщает Euronews. Когда-то Усама бен Ладен был завербован ЦРУ для борьбы с Советами в Афганистане.

С сентября 2010 г. Усама бен Ладен уступил «звание» «террориста № 1» Анвару аль-Авлаки.

Российские власти приветствовали сообщения об убийстве лидера "Аль-Каиды".

Высокопоставленный представитель спецслужб Афганистана заявил в интервью Би-би-си: "Это имело бы гораздо большее значение в 2004, 2005 или 2006 года. Сейчас слишком поздно. Бин Ладен – теперь на каждой улице".

Официальный представитель правозащитной организации Human Rights Watch заявил: «Его смерть должна положить конец ужасающим нарушениям прав человека во имя борьбы с терроризмом.»