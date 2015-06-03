Новости Латвии. Новым президентом Латвии стал действующий министр обороны Раймонд Вейонис. В пятом раунде голосования его кандидатуру поддержали 55 из 100 парламентариев.

Таким образом, единственному прошедшему через сито предыдущих четырех туров кандидату в президенты удалось набрать необходимое для победы количество голосов.

Латвия – парламентская республика, где основные политические решения принимает Сейм, а президент обладает правом законодательной инициативы.

Однако в последние годы влияние главы государства в Латвии заметно усилилось, поэтому среди партий развернулась настоящая борьба за президентское кресло. Достичь единого решения удалось лишь с пятой попытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.