Николя Дюик: Хочу, чтобы мои действия позволили французам открыть для себя Беларусь

Стоит сообщить, что новый парламентский друг Беларуси заступил недавно на официальный пост. Николя Дюик возглавил парламентскую группу дружбы «Франция-Беларусь» и прямо сейчас готов вести с нами разговор при помощи телемоста.

Николя, здравствуйте.

Николя Дюик, глава парламентской группы дружбы «Беларусь-Франция»:

Здравствуйте, Юрий.

Вы знаток истории, интересуетесь эпохой наполеоновских войн, насколько я знаю, и уж точно знаете белорусское название Березина. Знаете?

Николя Дюик:

Очевидно, что Беларусь находилась в центре внимания французов во время кампании 1812 года. Я читал воспоминания генерала Эбле и понтонеров, которые пожертвовали собой в ледяной воде для того, чтобы позволить французским войскам отступить. Таким образом, для французов это стало тактической победой, но, безусловно, это стало и победой для армии Кутузова.

А как, по-вашему, сегодня обстоят дела у Беларуси и Франции и достаточно ли эффективно страны сотрудничают?

Николя Дюик:

Я считаю, что Беларусь – очень важная страна, которая находится на перекрестке дорог. И я хотел бы, чтобы французские инвесторы пришли на ваш рынок, открывая рабочие места, обогащая страну, и французской экономике от этого будет польза. Экономика – это главное. И я хочу, чтобы мои действия позволили французам открыть для себя вашу страну, о которой далеко не всем известно. Люди постарше знают термин «Белоруссия, или Белая Россия», однако немногие могут показать Беларусь на карте Европы.

Николя, вы сказали, что экономика – главное, а культурный обмен необходим? У Вас в Париже только что открылся белорусский театральный сезон.

Николя Дюик:

В мире, который становится все более и более жестоким, очень важно, чтобы народы вели более тесный культурный обмен, чтобы будущее человечества определялось культурной битвой, а не тем, что происходит на Ближнем Востоке. Я готов вместе с господином послом Павлом Латушко, который занимал пост министра культуры Беларуси, развивать франко-белорусское культурное сотрудничество.

Какую пользу могут сыграть парламентарии? Это вопрос к вам как к депутату Национального собрания.

Николя Дюик:

Большую роль, так как парламентарии – представители своего народа. Очень важно, чтобы люди общались между собой. И сегодня с большой печалью я вижу, как много непонимания, недоразумений, разногласий между некоторыми странами Европейского союза и Российской Федерацией.

Гораздо меньше разногласий, когда говорят о французском вине или о косметике говорят женщины. Мы их знаем, автомобили тоже. А вам знакомы какие-либо белорусские товары или торговые марки?

Николя Дюик:

Я знаю грузовики «МАЗ», которые известны всему миру. Наслышан о вашем молоке и, думаю, что Беларусь на этом рынке занимает не менее 5% в мире. Я из страны, где сельское хозяйство играет очень важную роль, так что я очень восприимчив к тому, что касается сельхозпродуктов. Вы упомянули вино. Я представляю регион Шампань. И у нас принято говорить: «Шампанское – король вин и вино королей». Надеюсь, ваши соотечественники могут насладиться нашим шампанским и остальными продуктами французской гастрономической культуры. Как я, в свою очередь, желаю больше узнать о гастрономической культуре вашей страны.

Мы только что в этой студии говорили о возможном повышении пенсионного возраста. Сегодня это важная тема в Беларуси. Мужчины у нас выходят на пенсию в 60, а женщины – в 55. А вот во Франции гораздо позже. Скажите, это французов устраивает и все ли с удовольствием оставляют работу?

Николя Дюик:

Вы затронули очень важный вопрос. Во-первых, благодаря научным достижениям, мы все живем дольше, и надо этим пользоваться, наслаждаться. Также улучшилось и состояние нашего здоровья. Я предлагаю женщинам, которые нас смотрят, сравнить их фото с фото их бабушек или прабабушек в том же возрасте. В итоге это будут три абсолютно разные женщины. Это, на мой взгляд, лучший пример того, что мы живем дольше и состояние нашего здоровья лучше. Также сейчас много детей, поэтому пенсионный режим, основанный на том факте, что молодые, которые работают, оплачивают пенсии старшего поколения, испытывает трудности во всех странах Европы. Единственное решение, которое мы можем принять, – увеличить пенсионный возраст. Во Франции есть несколько примеров, которые очень известны, выдающихся ученых, которые в 65 лет отправлялись на пенсию и они вынуждены были уехать в США для того, чтобы продолжить свои исследования. Так что планка пенсионного возраста должна учитывать тип работы, которую выполняет человек, состояние его здоровья, а также интерес, который представляет его мозг и рабочая сила для страны.

Спасибо, Николя.

Николя Дюик:

Спасибо, Юрий. Я хочу сказать, что Беларусь и Франция – это любовь и мир.