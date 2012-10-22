Николай Чергинец о концерте Мэрлина Мэнсона в Минске: Будем обращать внимание на организаторов таких концертов

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает генерал-лейтенант, кандидат юридических наук, бывший начальник уголовного розыска, опытный политик, член Совета Республики трех созывов, председатель Общественного объединения "Союз писателей Беларуси" и Совета по нравственности Николай Иванович Чергинец.

Хотелось бы начать с темы футбола. В молодости вы были известным футболистом. Играли и за белорусские, и за украинские команды, и даже за молдавские. Сейчас в Беларуси футбольная осень. За кого болеете - за национальную сборную или за БАТЭ?

Николай Чергинец:

И за тех, и за других. БАТЭ показывает пример целеустремленности, ответственности, дисциплины. Наша сборная пытается это сделать, но, наверное, там более сложный механизм. Может быть, в психологическом плане. Я думаю, что Кондратьев (прим. тренер национальной сборной Беларуси по футболу) понимает это и настроит механизм на правильную игру. Пока же я думаю, что нам надо быть оптимистами и поддерживать и БАТЭ и сборную нашей страны.

Почему так получается, что клубный футбол почти всегда показывает хорошие результаты, а национальная сборная...

Николай Чергинец:

Я вам скажу, что БАТЭ - уникальная команда. Но, наверное, не все они смогли бы представлять сборную страны. Пытаются сделать сильную команду на основе БАТЭ, добавляя игроков. Но это надо отрабатывать, дорабатывать, тренироваться. Настраивать и психологически, и, самое главное, надо добиться сыгранности, как в хорошем оркестре. И, конечно, в сборной, в отличие от БАТЭ, не хватает целеустремленности и веры победу. В БАТЭ ребята верят в победу, а в сборной немножко... Я вот смотрел игру - они заранее сжались перед испанцами в комок. Здесь надо поработать, я думаю, над психологией. Над психологической подготовкой каждого.

В футболе вы были нападающим. А какую роль вы предпочитаете в политике: нападающего или защитника?

Николай Чергинец:

В политике всегда надо быть и в защите, и в нападении, и в центре. Это естественная позиция политика, когда решаются вопросы. Где-то надо и зубы показать - это естественно. Была Парламентская ассамблея в Берлине. Когда она уже заканчивалась, на трибуну поднялся руководитель группы «12+» и, одновременно, руководитель германской делегации господин Шлотен. Вдруг, вместо того, чтобы как принято в конце, поблагодарить, отметить что-то хорошее он обрушился на Беларусь, что это исчадие фашизма, страна, где существует фашизм, коммунизм - все, что хотите. Я тут же начал отвечать. Сначала, конечно, поблагодарил организаторов, за саммит, а потом обратился к Шлотену примерно так: Господин Шлотен, как у вас с историей? Вы что, не знаете в какой стране родился фашизм? Обвиняя Беларусь, которая потеряла каждого третьего от рук фашистов, не перегибайте палку. Весь зал стоя зааплодировал. Это было более 2 тысяч присутствующих. И я помню, как руководитель делегации Украины бросился ко мне, начал обнимать, пожимать руки. И вот реакция. К вечеру еще раз должны были выступать руководители групп, не делегаций. Господина Шлотена заменила дама из другой страны и я его больше никогда не видел составе их делегации. Вот вам пример того, какая бывает реакция, если правильно дать ответ.

На неделе приступил к работе Парламент в обновленном составе. Вам не кажется, что нашему Парламенту не хватает того самого показывания зубов? Конечно же, я не имею в виду крайности, которых мы достаточно насмотрелись в России, Украине, когда неизвестно что происходит в Парламенте. Но, все-таки, молчаливый, недискуссионный Парламент - тоже не идеальный вариант.

Николай Чергинец:

Скажем, в Англии сотни лет существует Парламент. И я наблюдал за работай его обеих палат. И там бывает по-разному. Но иногда, когда дело доходит до показушной потасовки словесной и даже кулачной - это не Парламент. Они не обсуждали важнейшие вопросы, они пиарили себя. Нашему Парламенту я одно пожелал бы - быть зубастее на международной арене. Где надо - надо уметь отвечать. И надо иметь ударную группу людей, которые могли бы в любой момент отстаивать интересы нашей страны.

Такая ударная группа есть в новом составе Парламента?

Николай Чергинец:

Я знаю мало людей из тех, кто пришел. Но люди всегда приходят грамотные. А если нет, то надо учить, подготавливать. И даже ораторскому мастерству учить - не надо стесняться.

Теперь вопрос, как к специалисту по нравственности. Один из авторитетных британских журналов опубликовал топ-100 наиболее влиятельных представителей культуры. В этот список, на 57 строчку, попала та самая группа «Pussy Riot», которая устроили панк-концерт в храме Христа Спасителя. Хамовнический суд Москвы назначил по два года лишения свободы трем участницам. Вы считаете такое наказание адекватно преступлению?

Николай Чергинец:

Даже мало. Надо было с них спросить больше. Это правильное решение, но если бы спросили жёстче - было бы тоже правильно. В конце-концов, это оскорбление церкви, верующих и миллионов людей.

Вы сейчас размышляете как руководитель Совета по нравственности или высокий, в прошлом, чиновник милиции?

Николай Чергинец:

Я размышляю и как юрист, и как политик, и просто как человек, у которого есть семья и дети. Я бы наверное застрелился, если бы мои дети позволили себе хамство в отношении граждан всей страны.

Вы по этой же причине категорически против концерта Мэрлина Мэнсона в Минске?

Николай Чергинец:

Вы понимаете, есть определенные рамки. Человек на грани находится: искусство дает что-то людям и есть понятия «нравится - не нравится». Но если это откровенное издевательство над моралью... Учитывая, что на такие концерты ходят, как правило, дети 13-14 (16) лет, которым это нравится, дорогие друзья, нам надо думать. И говорю, как представитель Совета по нравственности, мы будем теперь больше обращать внимания не на таких исполнителей, а на организаторов таких концертов. Пусть они думают, какой пилюлей они хотят поить наших людей.

А вы предложите детям альтернативу. Предложите им чтение. Вы спросите на улице, каких белорусских писателей дети знают. Они назовут классиков, а вот современных - их нет. Это претензия к кому: к детям, к педагогам, к родителям?

Николай Чергинец:

Мы серьезно над этой проблемой думаем. У нас есть серьезные наработки. Мы проводим огромное количество конкурсов среди детей и молодежи с тем, чтобы выявить талантливых и помочь им стать новыми именами в литературе. Мы начали издавать маленькими брошюрками победителей конкурсов. Когда была последняя книжная выставка в Минске, ко мне подошла девочка и попросила: можно я вас поцелую? И она сказала: Вы издали мою первую книгу. А это была та брошюра. Это так прозвучало, что чувствовалась бодрость и энергия писать дальше.