Николай Чергинец: «Надо, чтобы депутаты помнили, что есть личное, а есть государственное, народное»

Николай Чергинец в эфире ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» комментирует ход парламентской кампании.

Егор Хрусталёв:

Николай Иванович, ваш взгляд на историю белорусского парламентаризма. Вот не один десяток лет, в общем-то, мы можем говорить, высиживали в этом овальном зале.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (1997-2008 гг.):

Да, за 12 лет своей парламентской деятельности довелось наблюдать выборы во многих странах, более чем в десятке. И в таких государствах, как США, и Великобритания, и Германия, и Польша, и Венгрия. И всегда всё-таки, я бы хотел подчеркнуть,

наши выборы не отличались в худшую сторону от выборов в других демократических странах.

Другое дело, что были различного рода придирки, это да. Но на сей раз, я думаю, что и таких придирок уже больше не будет. Убедились: постоянная забота государства о том, чтобы Конституция соблюдалась, в том числе в выборах, произошла.

Я бы хотел, и, думаю, будет правильно, если мы поздравим весь наш народ с этой политической акцией, которая прошла успешно. Поздравить всех участников предвыборной борьбы, и особенно тех, кто, будем считать, уже прошёл в парламент.

Задача парламента нелёгкая. Надо, чтобы депутаты помнили, что есть личное, а есть государственное, народное. И, конечно же, соблюдая Конституцию, соблюдая международное право, надо решать вопросы и на политической арене, во внешней среде. И, конечно же, главное – решать вопросы своего государства, своего народа.