Названы предварительные результаты сбора подписей в поддержку кандидатов в Президенты

Новости Беларуси. Главная политическая тема года — президентские выборы. Кампания по сбору подписей за выдвижение кандидатов в Президенты Беларуси уже практически достигла апогея. Многие соотечественники успели оставить свой автограф в подписных листах. У тех же, кто еще этого не сделал, остается практически 2 недели — срок до 21 августа. Напомним, чтобы стать кандидатом, нужно собрать минимум сто тысяч подписей. 5 августа, стали известны первые предварительные результаты.

Предвыборная кампания в Беларуси в самом разгаре. Несмотря на 30-градусную жару, инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты. Этот этап избирательной кампании приблизился к своему временному экватору — за плечами практически две недели. И уже есть первые цифры. На данный момент так распределились подписи избирателей:

инициативная группа Александра Лукашенко – более 500 тысяч;

инициативная группа Сергея Гайдукевича – 55 тысяч;

инициативная группа Виктора Терещенко – более 52 тысяч;

инициативная группа Николая Улаховича – 47 тысяч;

инициативная группа Татьяны Короткевич – около 43 тысяч;

инициативная группа Анатолия Лебедько – около 30 тысяч;

инициативная группа Сергея Калякина – около 30 тысяч.

Поставить свой автограф за потенциального кандидата можно до 21 августа. Один из выдвиженцев уже перешагнул 100-тысячный рубеж. Это минимальное количество подписей, которое нужно собрать. Инициативная группа Александра Лукашенко собрала 500 тысяч подписей. Данные уже поступили в Центризбирком.

Михаил Орда, руководитель инициативной группы, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Активность не падает. Она сегодня, наоборот, у людей возрастает. Наша инициативная группа работает не только в Минске, но и в крупных городах, районных центрах, поселках, деревнях. Примечательно то, что люди сегодня не только ставят свои подписи, но и охотно делятся своими мыслями. На сегодняшний день за выдвижение Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в Президенты Республики Беларусь собрано более 500 тысяч голосов.

Тамара Гайдукова, член инициативной группы:

Настроение хорошее у людей. В конце рабочего дня у меня всегда удовлетворение.

Пока многие потенциальные претенденты на высший пост в стране вздохнуть с облегчением не могут. Впереди еще несколько недель для сбора подписей, которые должны стать проводником в следующий этап избирательной кампании. В активе сборщиков подписей в поддержку Сергея Гайдукевича 55 тысяч автографов белорусов. Вскоре документы отправятся в ЦИК. А пока члены инициативной группы строят планы, как действовать дальше.

Олег Гайдукевич, координатор работы избирательного штаба:

Мы используем все законные, разрешенные избирательным законодательством методы, для этого важного, первого этапа президентской кампании. У нас 87 координаторов, ими охвачено 2/3 Беларуси – это и маленькие города, и сёла – везде идет сбор подписей. Более того, там люди тоже не безразличны к судьбе нашей страны.

Более 52 тысяч подписей — таков результат двухнедельного сбора инициативной группы Виктора Терещенко. Эта цифра далеко не окончательная, предупреждают активисты. Еще не подсчитаны подписи, собранные в регионах. А небольшие белорусские города и деревни — обязательные точки в предвыборном маршруте выдвиженца, где проводится по несколько пикетов в день.

Олег Нестерков, руководитель инициативной группы:

Важную роль играют для нас и пикеты, которые мы выставляем сегодня. Они приносят результаты по подписям. И большой упор делаем на обход квартир. Мы работаем с небольшими городами, районными городами Витебской, Гомельской и других областей.

Интерес не только к пикетам, но и к избирательной кампании в целом растет практически с каждым днем. Пока в подписных листах этого выдвиженца — 47 тысяч автографов. В штабе Николая Улаховича оптимистичные прогнозы делают на вторую половину августа, когда отпускной сезон у многих закончится.

Михаил Образов, руководитель инициативной группы:

Надеемся на следующий фактор: после 10 августа люди вернутся домой, детей в школу нужно собирать, все-таки поток будет на улицах побольше.

Чтобы пройти в следующий этап, выдвиженцы должны собрать как минимум 100 тысяч подписей. Цифра внушительная. Активная работа идет не только в штабе Татьяны Короткевич. Сразу несколько пикетов в центре города. Жара активистов не пугает, ведь каждая подпись сейчас — на вес золота. В поддержку этого выдвиженца собрано уже около 43 тысяч подписей.

Сергей Краско, член инициативной группы:

Активность хорошая, работается весело.

Павел Старовойтов, член инициативной группы:

Сбор подписей идет хорошо. К 21 августа планируем собрать необходимое количество. Думаю, у нас получится.

Руководителя инициативной группы Сергея Калякина мы застали в дороге. Выдвиженец взял предвыборный курс на областные центры, которые появились в его расписании только в начале этой недели. Почти за две недели удалось собрать около 30 тысяч подписей.

Валерий Ухналев, руководитель инициативной группы:

Мы только начинаем объезд по территориям. Это связано с тем, что наши региональные штабы определялись, куда лучше поехать. Мы вот только на этой неделе начали поездки.

Около 30 тысяч подписей оставили белорусы и в поддержку Анатолия Лебедько. Это результат работы только на пикетах. В штабе отмечают, что данные изменятся, когда активисты подсчитают количество подписей, собранных в результате поквартирного обхода.

Владимир Непомнящих, член инициативной группы:

С утра под солнцем невозможно стоять, но приходится — надо собрать 100 тысяч. От этого мы никуда не уйдем.

«Темная лошадка» этого этапа избирательной кампании — Жанна Романовская. Дозвониться до руководителя ее штаба так и не удалось, как и найти хотя бы один пикет в поддержку этого выдвиженца. Официальные претенденты на президентское кресло определятся только в середине сентября, а после этого бороться кандидаты будут уже не за подписи избирателей, а непосредственно за их голоса. Начнется самый активный этап кампании — агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.