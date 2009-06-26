Наталья Петкевич: belarus.by ориентирован на зарубежного пользователя

Обновленная версия сайта Беларусь-Бай станет интернет-лицом Беларуси. Такое мнение высказала сегодня на презентации интернет-проекта первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Петкевич. Сайт представляет динамично развивающуюся страну. К слову, создание версии тоже было весьма динамичным – всего 4 месяца. И ценность этой работы - в своевременности. На серьезном системном уровне показана национальная самобытность: какие мы есть на самом деле, что делаем и как живем. Проект будет интересен и представителям бизнеса, и обычным людям.



- Этот ресурс ориентирован прежде всего на зарубежного пользователя и поэтому на сегодняшний день есть две версии – русскоязычная и англоязычная. Я предвосхищаю вопрос о белорусскоязычной версии. Она появится, но главная задача – это презентация за пределами нашей страны. Мы должны товар, то есть себя, показать лицом и красивым лицом – тем, которое есть, - сообщила Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь.



Ресурс создан по современным интернет-лекалам, что очень важно, поскольку пользователь получает информацию здесь и сейчас доступным и понятным языком.



На сайте более двух тысяч фотографий.



За первый день работы «Беларусь, бай» посетили более четырёх тысяч человек и уже идёт активное обсуждение сайта. Помимо многочисленных позитивных откликов, есть и предложения по доработке.



- Мы проанализировали, что люди ищут, как они ищут. К примеру, зарубежные пользователи не ищут Великая Отечественная война. Они ищут – Вторая мировая война. На нашем сайте есть оба понятия. Интересный момент о партизанском движении. Мы могли бы написать, что в Беларуси снято много фильмов о партизанском движении, но там информация о фильме, снятом в Голливуде известным режиссёром, в котором снялся Пирс Броснан. И мы понимаем, если пользователь будет искать партизанское движение, то будет искать по своим критериям. Главное было отойти и начать мыслить так, как мыслит другой человек, - рассказал Игорь Луцкий, первый заместитель генерального директора Белорусского телеграфного агентства

