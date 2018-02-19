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Наши граждане чувствуют неравнодушие. Политолог об итогах выборов в местные Советы

19 февраля 2018 15:04
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Новости Беларуси. На выборах депутатов местных Советов нет порога явки, выборы проходят в один тур, и побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Избирательная кампания прошла в 18 тысячах 111 избирательных округах.  

Наши граждане чувствуют неравнодушие. Политолог об итогах выборов в местные Советы-1

Алексей Беляев, политолог:  
Мы видим, что явка достаточно высока, и это показатель того, что граждане, наверное, чувствуют неравнодушие и готовы принимать активное участие как в формировании органов государственной власти на своем территориальном местном уровне, так и, видимо, в дальнейшем готовы обращаться к этим органам власти за содействием.  

Окончательные итоги Центризбирком должен рассмотреть не позднее 23 февраля. На этот день предварительно запланировано заседание ЦИК.  

# Фотофакт # Алексей Беляев # Выборы депутатов в местные Советы

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