Наши граждане чувствуют неравнодушие. Политолог об итогах выборов в местные Советы

Новости Беларуси. На выборах депутатов местных Советов нет порога явки, выборы проходят в один тур, и побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Беляев, политолог:

Мы видим, что явка достаточно высока, и это показатель того, что граждане, наверное, чувствуют неравнодушие и готовы принимать активное участие как в формировании органов государственной власти на своем территориальном местном уровне, так и, видимо, в дальнейшем готовы обращаться к этим органам власти за содействием.

Окончательные итоги Центризбирком должен рассмотреть не позднее 23 февраля. На этот день предварительно запланировано заседание ЦИК.