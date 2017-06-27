Рассчитываем на перспективу отношений, торговлю между нашими странами: Александр Лукашенко на встрече с президентом Вьетнама

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Вьетнама выходят на качественно новый уровень. Об этом 27 июня заявил Александр Лукашенко на встрече с лидером Вьетнама Чан Дай Куангом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворец Независимости – место основных переговоров. Высокого гостя встречали по всем канонам дипломатии. Александр Лукашенко поприветствовал вьетнамского коллегу. После этого прозвучали гимны двух стран. Особую торжественность церемонии придало участие роты почетного караула.

Чан Дай Куанг находится в Беларуси с официальным визитом. Фото на фоне государственных флагов – обязательный атрибут таких встреч. Это еще раз подчеркивает важность визита и его историческую значимость для двух стран.

Более детальный разговор лидеры Беларуси и Вьетнама продолжили один на один. Наша страна рассчитывает, что двусторонний диалог, который начался 25 лет назад, продолжит развиваться на всех уровнях. До сих пор страны поддерживали друг друга, как в экономическом плане, так и на политическом уровне. Исходя из тональности переговоров, такого же курса будут придерживаться и в будущем.