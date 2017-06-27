Рассчитываем на перспективу отношений, торговлю между нашими странами: Александр Лукашенко на встрече с президентом Вьетнама

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Вьетнама выходят на качественно новый уровень. Об этом 27 июня заявил Александр Лукашенко на встрече с лидером Вьетнама Чан Дай Куангом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дворец Независимости – место основных переговоров. Высокого гостя встречали по всем канонам дипломатии. Александр Лукашенко поприветствовал вьетнамского коллегу. После этого прозвучали гимны двух стран. Особую торжественность церемонии придало участие роты почетного караула.
Чан Дай Куанг находится в Беларуси с официальным визитом. Фото на фоне государственных флагов – обязательный атрибут таких встреч. Это еще раз подчеркивает важность визита и его историческую значимость для двух стран.
Более детальный разговор лидеры Беларуси и Вьетнама продолжили один на один. Наша страна рассчитывает, что двусторонний диалог, который начался 25 лет назад, продолжит развиваться на всех уровнях. До сих пор страны поддерживали друг друга, как в экономическом плане, так и на политическом уровне. Исходя из тональности переговоров, такого же курса будут придерживаться и в будущем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ с давних времен, особенно в трудные периоды вашей истории, был всегда рядом. Каждый вьетнамец хорошо помнит прошлую войну и помнит ту цену, которую вы заплатили за свободу и независимость. Помним и знаем об этом мы, потому что мы были тогда рядом с вами на вьетнамской земле. Да и после этой ожесточенной войны мы всячески старались помочь своим вьетнамским братьям в восстановлении страны, восстановлении народного хозяйства, нормализации жизни.
Вы должны знать: мы всегда были привержены и будем привержены подобным отношениям и подобному курсу. Очень рассчитываем на перспективу наших отношений, на торговлю между нашими странами, на политически добрые отношения. Вы на нас всегда можете рассчитывать.
Чан Дай Куанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:
Когда сражались за национальное освобождение, Беларусь была рядом с нами, и мы за это признательны и дорожим этими чувствами.
То, что мы сделали, это основа для укрепления и расширения наших связей. Я готов обсуждать все меры, чтобы расширять наше сотрудничество – не только в области экономики, обороны и безопасности. Я хочу обратить внимание на развитие торгово-экономических связей между нашими странами.
Переговоры продолжились в расширенном составе. Александр Лукашенко сделал акцент на экономическую кооперацию. Белорусская сторона готова предложить свои проекты в машиностроении, возведении городской инфраструктуры. Есть перспективы и в сотрудничестве на уровне регионов. Вьетнамская сторона, в свою очередь, отметила схожесть позиций двух стран на мировой арене и взаимную поддержку.