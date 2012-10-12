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Надежда Ермакова: Женщины имеют все права, наравне с мужчинами

12 октября 2012 17:18
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Новости Беларуси. В Совете министров Беларуси прошло чествование многодетных матерей и родителей-воспитателей детских домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Прекрасная возможность выразить вам, дорогие женщины, глубокое уважение и искреннюю признательность за тот вклад, который вы вносите в укрепление нашей страны, сохраняя и укрепляя духовные ценности, нравственные идеалы общества, потому что семья – это именно первичная ячейка общества. Вот какой ячейку мы заложим, такое и будет общество. 

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Все у нас есть, все мы можем. Женщины имеют все права, наравне с мужчинами. И даже в какой-то степени больше прав. А какие права имеют матери – это вообще безграничные права у нас в стране.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Как мама женщина должна реализоваться обязательно. Но, вместе с тем, у нее же и много других есть желаний. Это как профессионал, как личность. Она тоже должна прожить свою жизнь и быть ею довольной. Поэтому, конечно, прежде всего, это должно быть взаимопонимание, взаимопомощь.   

Галина Грудовая, учитель химии и биологии УО «Гощевская средняя школа» Ивацевичского района:
Эмоции переполняют, потому что никогда не ждала, что мне попадет такое счастье, такая радость – попасть на прием.

# Многодетные семьи в Беларуси

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